В ЦБ рассказали о росте деловой активности в январе

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Рост деловой активности в январе продолжился меньшими темпами по сравнению с декабрем: индикатор бизнес-климата (ИБК) в январе составил 1,7 пункта после 2,6 пункта месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Рост деловой активности продолжается умеренными темпами, при этом сохраняются значительные различия в уровнях и динамике ИБК по отдельным отраслям. ИБК Банка России в январе составил 1,7 пункта (декабрь 2025 года: 2,6 пункта)", - говорится в материале, где регулятор также сообщает, что рост деловой активности в январе сохраняется на уровнях второй половины 2025 года. Более того, текущие оценки предприятий по выпуску и спросу были выше декабрьских значений. Краткосрочные ожидания по спросу и выпуску продолжили снижаться, достигнув минимума с октября 2022 года.

