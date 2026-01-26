https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866917621.html
В ЦБ рассказали о росте деловой активности в январе
В ЦБ рассказали о росте деловой активности в январе - 26.01.2026, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о росте деловой активности в январе
Рост деловой активности в январе продолжился меньшими темпами по сравнению с декабрем: индикатор бизнес-климата (ИБК) в январе составил 1,7 пункта после 2,6... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T18:40+0300
2026-01-26T18:40+0300
2026-01-26T18:40+0300
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Рост деловой активности в январе продолжился меньшими темпами по сравнению с декабрем: индикатор бизнес-климата (ИБК) в январе составил 1,7 пункта после 2,6 пункта месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Рост деловой активности продолжается умеренными темпами, при этом сохраняются значительные различия в уровнях и динамике ИБК по отдельным отраслям. ИБК Банка России в январе составил 1,7 пункта (декабрь 2025 года: 2,6 пункта)", - говорится в материале, где регулятор также сообщает, что рост деловой активности в январе сохраняется на уровнях второй половины 2025 года. Более того, текущие оценки предприятий по выпуску и спросу были выше декабрьских значений. Краткосрочные ожидания по спросу и выпуску продолжили снижаться, достигнув минимума с октября 2022 года.
https://1prime.ru/20260123/stavka-866846998.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россия
В ЦБ рассказали о росте деловой активности в январе
ЦБ: рост деловой активности в РФ продолжается умеренными темпами
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Рост деловой активности в январе продолжился меньшими темпами по сравнению с декабрем: индикатор бизнес-климата (ИБК) в январе составил 1,7 пункта после 2,6 пункта месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"Рост деловой активности продолжается умеренными темпами, при этом сохраняются значительные различия в уровнях и динамике ИБК по отдельным отраслям. ИБК Банка России
в январе составил 1,7 пункта (декабрь 2025 года: 2,6 пункта)", - говорится в материале, где регулятор также сообщает, что рост деловой активности в январе сохраняется на уровнях второй половины 2025 года.
Более того, текущие оценки предприятий по выпуску и спросу были выше декабрьских значений. Краткосрочные ожидания по спросу и выпуску продолжили снижаться, достигнув минимума с октября 2022 года.
В ЦБ рассказали о связи ключевой ставки и инфляции