Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ рассказали о росте деловой активности в январе - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866917621.html
В ЦБ рассказали о росте деловой активности в январе
В ЦБ рассказали о росте деловой активности в январе - 26.01.2026, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о росте деловой активности в январе
Рост деловой активности в январе продолжился меньшими темпами по сравнению с декабрем: индикатор бизнес-климата (ИБК) в январе составил 1,7 пункта после 2,6... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T18:40+0300
2026-01-26T18:40+0300
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Рост деловой активности в январе продолжился меньшими темпами по сравнению с декабрем: индикатор бизнес-климата (ИБК) в январе составил 1,7 пункта после 2,6 пункта месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Рост деловой активности продолжается умеренными темпами, при этом сохраняются значительные различия в уровнях и динамике ИБК по отдельным отраслям. ИБК Банка России в январе составил 1,7 пункта (декабрь 2025 года: 2,6 пункта)", - говорится в материале, где регулятор также сообщает, что рост деловой активности в январе сохраняется на уровнях второй половины 2025 года. Более того, текущие оценки предприятий по выпуску и спросу были выше декабрьских значений. Краткосрочные ожидания по спросу и выпуску продолжили снижаться, достигнув минимума с октября 2022 года.
https://1prime.ru/20260123/stavka-866846998.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россия
банк Россия
18:40 26.01.2026
 
В ЦБ рассказали о росте деловой активности в январе

ЦБ: рост деловой активности в РФ продолжается умеренными темпами

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Рост деловой активности в январе продолжился меньшими темпами по сравнению с декабрем: индикатор бизнес-климата (ИБК) в январе составил 1,7 пункта после 2,6 пункта месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"Рост деловой активности продолжается умеренными темпами, при этом сохраняются значительные различия в уровнях и динамике ИБК по отдельным отраслям. ИБК Банка России в январе составил 1,7 пункта (декабрь 2025 года: 2,6 пункта)", - говорится в материале, где регулятор также сообщает, что рост деловой активности в январе сохраняется на уровнях второй половины 2025 года.
Более того, текущие оценки предприятий по выпуску и спросу были выше декабрьских значений. Краткосрочные ожидания по спросу и выпуску продолжили снижаться, достигнув минимума с октября 2022 года.
Заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
В ЦБ рассказали о связи ключевой ставки и инфляции
23 января, 20:30
 
банк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала