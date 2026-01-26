Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Условия кредитования предприятий в России смягчились, сообщил ЦБ
финансы
банки
россия
банк россия
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Условия кредитования предприятий в России в январе по сравнению с декабрем смягчились, сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "При этом оценки предприятиями динамики условий кредитования в целом по экономике по сравнению с предыдущим месяцем несколько смягчились (как по ценовым, так и неценовым параметрам)", - говорится в материале регулятора. Согласно результатам январского опроса, общий баланс оценок по условиям кредитования находится вблизи средних значений за последние 10 лет.
финансы, банки, россия, банк россия
Финансы, Банки, РОССИЯ, банк Россия
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Условия кредитования предприятий в России в январе по сравнению с декабрем смягчились, сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"При этом оценки предприятиями динамики условий кредитования в целом по экономике по сравнению с предыдущим месяцем несколько смягчились (как по ценовым, так и неценовым параметрам)", - говорится в материале регулятора.
Согласно результатам январского опроса, общий баланс оценок по условиям кредитования находится вблизи средних значений за последние 10 лет.
Заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
В ЦБ рассказали о связи ключевой ставки и инфляции
23 января, 20:30
 
ФинансыБанкиРОССИЯбанк Россия
 
 
