Условия кредитования предприятий в России смягчились, сообщил ЦБ

Условия кредитования предприятий в России смягчились, сообщил ЦБ

2026-01-26T18:42+0300

финансы

банки

россия

банк россия

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Условия кредитования предприятий в России в январе по сравнению с декабрем смягчились, сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "При этом оценки предприятиями динамики условий кредитования в целом по экономике по сравнению с предыдущим месяцем несколько смягчились (как по ценовым, так и неценовым параметрам)", - говорится в материале регулятора. Согласно результатам январского опроса, общий баланс оценок по условиям кредитования находится вблизи средних значений за последние 10 лет.

