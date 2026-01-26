https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866917751.html
Условия кредитования предприятий в России смягчились, сообщил ЦБ
2026-01-26T18:42+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Условия кредитования предприятий в России в январе по сравнению с декабрем смягчились, сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"При этом оценки предприятиями динамики условий кредитования в целом по экономике по сравнению с предыдущим месяцем несколько смягчились (как по ценовым, так и неценовым параметрам)", - говорится в материале регулятора.
Согласно результатам январского опроса, общий баланс оценок по условиям кредитования находится вблизи средних значений за последние 10 лет.
