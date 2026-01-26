Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ценовые ожидания бизнеса в России увеличились четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий"."Ценовые ожидания бизнеса в январе увеличивались четвертый месяц подряд и составили 30,1 пункта (в декабре: 25,2 пункта), превысив отметки конца 2024 года", - говорится в документе.Регулятор отмечает, что ценовые ожидания бизнеса находятся на максимуме с апреля 2022 года. При этом рост ценовых ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением с января 2026 года налоговой нагрузки."Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие 3 месяца (в годовом выражении) в январе составил 10,4% после 8,5% в декабре 2025 года. Это близко к значениям конца 2024 года. Минимальный прирост цен ожидают предприятия сельского хозяйства (3,8%), максимальный – в розничной торговле (15,7%)", - говорится в документе.Также в материале регулятора отмечается, что повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике.
https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866917751.html
россия, банк россия
РОССИЯ, банк Россия
18:45 26.01.2026 (обновлено: 18:51 26.01.2026)
 
Ценовые ожидания бизнеса в России выросли, сообщил ЦБ

ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в России выросли четвертый месяц подряд

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонета номиналом 1 рубль и банкноты номиналом 2000 рублей и 5000 рублей
Монета номиналом 1 рубль и банкноты номиналом 2000 рублей и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Монета номиналом 1 рубль и банкноты номиналом 2000 рублей и 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ценовые ожидания бизнеса в России увеличились четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"Ценовые ожидания бизнеса в январе увеличивались четвертый месяц подряд и составили 30,1 пункта (в декабре: 25,2 пункта), превысив отметки конца 2024 года", - говорится в документе.
Регулятор отмечает, что ценовые ожидания бизнеса находятся на максимуме с апреля 2022 года. При этом рост ценовых ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением с января 2026 года налоговой нагрузки.
"Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие 3 месяца (в годовом выражении) в январе составил 10,4% после 8,5% в декабре 2025 года. Это близко к значениям конца 2024 года. Минимальный прирост цен ожидают предприятия сельского хозяйства (3,8%), максимальный – в розничной торговле (15,7%)", - говорится в документе.
Также в материале регулятора отмечается, что повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике.
Заголовок открываемого материала