Доллар дешевеет к мировым валютам на фоне внутренних новостей из США

Доллар дешевеет к мировым валютам на фоне внутренних новостей из США

26.01.2026

рынок

сша

дональд трамп

мировая экономика

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается в понедельник вечером по отношению к мировым валютам на фоне внутренних новостей из США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.35 мск курс евро к доллару рос до 1,1882 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1828 доллара за евро, курс доллара к иене опускался на 1,2%, до 153,85 иены со 155,72 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,65% - до 96,97 пункта. Как указывают аналитики, давление на американскую валюту оказывают внутренние новости. В частности, инвесторы находятся в ожидании объявления президентом США Дональдом Трампом кандидатуры на пост председателя Федеральной резервной системы. Определенное беспокойство на рынках также вызывает ситуация в штате Миннесота. В городе Миннеаполис продолжаются массовые протесты, вызванные убийством нескольких человек в ходе рейдов иммиграционной полиции (ICE). На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады. "Сейчас в США происходит много событий, такие как протесты против недавней стрельбы в Миннесоте. Трамп также может назвать преемника Джея Пауэлла на этой неделе. Поэтому рынки нервничают на фоне обоих событий", - цитирует агентство Рейтер главного рыночного стратега Bannockburn Capital Markets Марка Чендлера (Marc Chandler). Чендлер также отмечает, что в целом доллар был нестабилен, и активный рост стоимости иены в паре с американской валютой, который наблюдается в понедельник, стал поводом к его массовой продаже.

