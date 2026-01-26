Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к мировым валютам на фоне внутренних новостей из США - 26.01.2026, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам на фоне внутренних новостей из США
Доллар дешевеет к мировым валютам на фоне внутренних новостей из США - 26.01.2026, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам на фоне внутренних новостей из США
Стоимость доллара снижается в понедельник вечером по отношению к мировым валютам на фоне внутренних новостей из США, свидетельствуют данные торгов и комментарии | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T18:48+0300
2026-01-26T18:48+0300
рынок
сша
дональд трамп
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860309445_0:315:3070:2042_1920x0_80_0_0_a9513a49e0a50dad101e97f73e68b203.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается в понедельник вечером по отношению к мировым валютам на фоне внутренних новостей из США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.35 мск курс евро к доллару рос до 1,1882 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1828 доллара за евро, курс доллара к иене опускался на 1,2%, до 153,85 иены со 155,72 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,65% - до 96,97 пункта. Как указывают аналитики, давление на американскую валюту оказывают внутренние новости. В частности, инвесторы находятся в ожидании объявления президентом США Дональдом Трампом кандидатуры на пост председателя Федеральной резервной системы. Определенное беспокойство на рынках также вызывает ситуация в штате Миннесота. В городе Миннеаполис продолжаются массовые протесты, вызванные убийством нескольких человек в ходе рейдов иммиграционной полиции (ICE). На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады. "Сейчас в США происходит много событий, такие как протесты против недавней стрельбы в Миннесоте. Трамп также может назвать преемника Джея Пауэлла на этой неделе. Поэтому рынки нервничают на фоне обоих событий", - цитирует агентство Рейтер главного рыночного стратега Bannockburn Capital Markets Марка Чендлера (Marc Chandler). Чендлер также отмечает, что в целом доллар был нестабилен, и активный рост стоимости иены в паре с американской валютой, который наблюдается в понедельник, стал поводом к его массовой продаже.
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860309445_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_7639d3eeb07eadf069411a44df39e268.jpg
рынок, сша, дональд трамп, мировая экономика
Рынок, США, Дональд Трамп, Мировая экономика
18:48 26.01.2026
 
Доллар дешевеет к мировым валютам на фоне внутренних новостей из США

Курс доллара к мировым валютам снижается на фоне внутренних новостей из США

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Американские доллары. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается в понедельник вечером по отношению к мировым валютам на фоне внутренних новостей из США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.35 мск курс евро к доллару рос до 1,1882 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1828 доллара за евро, курс доллара к иене опускался на 1,2%, до 153,85 иены со 155,72 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,65% - до 96,97 пункта.
Как указывают аналитики, давление на американскую валюту оказывают внутренние новости. В частности, инвесторы находятся в ожидании объявления президентом США Дональдом Трампом кандидатуры на пост председателя Федеральной резервной системы.
Определенное беспокойство на рынках также вызывает ситуация в штате Миннесота. В городе Миннеаполис продолжаются массовые протесты, вызванные убийством нескольких человек в ходе рейдов иммиграционной полиции (ICE). На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады.
"Сейчас в США происходит много событий, такие как протесты против недавней стрельбы в Миннесоте. Трамп также может назвать преемника Джея Пауэлла на этой неделе. Поэтому рынки нервничают на фоне обоих событий", - цитирует агентство Рейтер главного рыночного стратега Bannockburn Capital Markets Марка Чендлера (Marc Chandler).
Чендлер также отмечает, что в целом доллар был нестабилен, и активный рост стоимости иены в паре с американской валютой, который наблюдается в понедельник, стал поводом к его массовой продаже.
РынокСШАДональд ТрампМировая экономика
 
 
