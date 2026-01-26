https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866918177.html

Фондовые индексы США растут на фоне рыночных ожиданий

Фондовые индексы США растут на фоне рыночных ожиданий - 26.01.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут на фоне рыночных ожиданий

Основные фондовые индексы США растут в понедельник вечером на фоне рыночных ожиданий и геополитической неопределённости, свидетельствуют данные торгов и... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T18:50+0300

2026-01-26T18:50+0300

2026-01-26T18:50+0300

рынок

торги

сша

канада

мексика

dow jones

nasdaq composite

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник вечером на фоне рыночных ожиданий и геополитической неопределённости, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.20 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,52% - до 49 354,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,59% - до 23 639,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,58%, до 6 955,54 пункта. Эксперты ожидают очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 27-28 января. По данным CME Group, в понедельник более 97% аналитиков ожидают сохранения ставки ФРС на текущей отметке в 3,5-3,75%. Аналитики также оценивают геополитические факторы. Трамп ранее заявлял, что его не волнует судьба истекающего соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. Соглашение США-Мексика-Канада было подписано в 2018 году и заменило собой Североамериканскую зону свободной торговли.

https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866918027.html

сша

канада

мексика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, канада, мексика, dow jones, nasdaq composite, мировая экономика