Фондовые индексы США растут на фоне рыночных ожиданий
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник вечером на фоне рыночных ожиданий и геополитической неопределённости, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.20 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,52% - до 49 354,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,59% - до 23 639,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,58%, до 6 955,54 пункта. Эксперты ожидают очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 27-28 января. По данным CME Group, в понедельник более 97% аналитиков ожидают сохранения ставки ФРС на текущей отметке в 3,5-3,75%. Аналитики также оценивают геополитические факторы. Трамп ранее заявлял, что его не волнует судьба истекающего соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. Соглашение США-Мексика-Канада было подписано в 2018 году и заменило собой Североамериканскую зону свободной торговли.
