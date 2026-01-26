Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США растут на фоне рыночных ожиданий - 26.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866918177.html
Фондовые индексы США растут на фоне рыночных ожиданий
Фондовые индексы США растут на фоне рыночных ожиданий - 26.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут на фоне рыночных ожиданий
Основные фондовые индексы США растут в понедельник вечером на фоне рыночных ожиданий и геополитической неопределённости, свидетельствуют данные торгов и... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T18:50+0300
2026-01-26T18:50+0300
рынок
торги
сша
канада
мексика
dow jones
nasdaq composite
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник вечером на фоне рыночных ожиданий и геополитической неопределённости, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.20 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,52% - до 49 354,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,59% - до 23 639,66 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,58%, до 6 955,54 пункта. Эксперты ожидают очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 27-28 января. По данным CME Group, в понедельник более 97% аналитиков ожидают сохранения ставки ФРС на текущей отметке в 3,5-3,75%. Аналитики также оценивают геополитические факторы. Трамп ранее заявлял, что его не волнует судьба истекающего соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. Соглашение США-Мексика-Канада было подписано в 2018 году и заменило собой Североамериканскую зону свободной торговли.
18:50 26.01.2026
 
Фондовые индексы США растут на фоне рыночных ожиданий

Фондовые индексы США растут на фоне рыночных ожиданий и геополитической неопределённости

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник вечером на фоне рыночных ожиданий и геополитической неопределённости, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.20 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,52% - до 49 354,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,59% - до 23 639,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,58%, до 6 955,54 пункта.
Эксперты ожидают очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 27-28 января. По данным CME Group, в понедельник более 97% аналитиков ожидают сохранения ставки ФРС на текущей отметке в 3,5-3,75%.
Аналитики также оценивают геополитические факторы.
Трамп ранее заявлял, что его не волнует судьба истекающего соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. Соглашение США-Мексика-Канада было подписано в 2018 году и заменило собой Североамериканскую зону свободной торговли.
Доллар дешевеет к мировым валютам на фоне внутренних новостей из США
