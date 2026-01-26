Российский рынок акций закрылся снижением

https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866918545.html
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,33%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,33%, до 2 768,15 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,66%, до 1 159,93 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,44%, до 1 147,25 пункта.
