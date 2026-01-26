https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866918684.html
Беглов рассказал об ожидаемых доходах городского бюджета
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Санкт-Петербург планирует достичь уровня доходов городского бюджета в два триллиона рублей к 2030 году, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор города Александр Беглов. "Финансовая эффективность нашего бюджета работает благодаря промышленности, поддержке промышленности. Нашим локомотивом является промышленность нашего города… Планируем достичь показателя в два триллиона рублей к 2030 году", - сказал Беглов. Путин провел рабочую встречу с Бегловым в понедельник.
