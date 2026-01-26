https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866918820.html
Курс юаня на Московской бирже вырос до 11 рублей
Курс юаня на Московской бирже вырос до 11 рублей
2026-01-26T19:05+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 14 копеек и составил 11 рублей.
