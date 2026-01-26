Цена на серебро впервые поднялась выше отметки в 113 долларов за унцию

https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866919481.html

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро подскакивает уже на 12%, впервые поднялась выше отметки в 113 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 19.16 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 12,02% - до 113,502 доллара за унцию, показатель впервые в истории превысил уровень в 113 долларов.

