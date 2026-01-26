Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на серебро впервые поднялась выше отметки в 114 долларов за унцию
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет на 12,5%, впервые поднялась выше отметки в 114 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 19.55 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 12,52% - до 114,02 доллара за унцию, показатель впервые в истории превысил уровень в 114 долларов.
comex, рынок, мировая экономика, торги
Comex, Рынок, Мировая экономика, Торги
20:15 26.01.2026
 
Цена на серебро впервые поднялась выше отметки в 114 долларов за унцию

Биржевая цена серебра впервые в истории поднялась выше $114 за тройскую унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное серебро
Гранулированное серебро. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет на 12,5%, впервые поднялась выше отметки в 114 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.55 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 12,52% - до 114,02 доллара за унцию, показатель впервые в истории превысил уровень в 114 долларов.
