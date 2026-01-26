https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866920721.html

Цена на серебро впервые поднялась выше отметки в 114 долларов за унцию

Биржевая цена на серебро растет на 12,5%, впервые поднялась выше отметки в 114 долларов, следует из данных торгов. | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T20:15+0300

2026-01-26T20:15+0300

2026-01-26T20:15+0300

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет на 12,5%, впервые поднялась выше отметки в 114 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 19.55 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 12,52% - до 114,02 доллара за унцию, показатель впервые в истории превысил уровень в 114 долларов.

