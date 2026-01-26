https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866920721.html
Цена на серебро впервые поднялась выше отметки в 114 долларов за унцию
Цена на серебро впервые поднялась выше отметки в 114 долларов за унцию - 26.01.2026, ПРАЙМ
Цена на серебро впервые поднялась выше отметки в 114 долларов за унцию
Биржевая цена на серебро растет на 12,5%, впервые поднялась выше отметки в 114 долларов, следует из данных торгов. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T20:15+0300
2026-01-26T20:15+0300
2026-01-26T20:15+0300
comex
рынок
мировая экономика
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863083387_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_9c215972ee19d8dccd2c8d747d9e94fd.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет на 12,5%, впервые поднялась выше отметки в 114 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 19.55 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 12,52% - до 114,02 доллара за унцию, показатель впервые в истории превысил уровень в 114 долларов.
https://1prime.ru/20260126/zoloto-866899994.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863083387_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_515ff1df045bcfa9c5b1549747112ca3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
comex, рынок, мировая экономика, торги
Comex, Рынок, Мировая экономика, Торги
Цена на серебро впервые поднялась выше отметки в 114 долларов за унцию
Биржевая цена серебра впервые в истории поднялась выше $114 за тройскую унцию