Цена на серебро впервые поднялась выше 115 долларов за унцию
Цена на серебро впервые поднялась выше 115 долларов за унцию - 26.01.2026, ПРАЙМ
Цена на серебро впервые поднялась выше 115 долларов за унцию
26.01.2026 Биржевая цена на серебро в понедельник усилила рост почти до 14%, впервые поднялась выше отметки в 115 долларов, следует из данных торгов.
2026-01-26T20:45+0300
2026-01-26T20:45+0300
2026-01-26T20:45+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в понедельник усилила рост почти до 14%, впервые поднялась выше отметки в 115 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 20.17 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 13,71% - до 115,228 доллара за унцию, показатель впервые в истории превысил уровень в 115 долларов.
Цена на серебро впервые поднялась выше 115 долларов за унцию
Биржевая цена на серебро впервые поднялась выше отметки в $115 за унцию