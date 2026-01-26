https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866920867.html

Цена на серебро впервые поднялась выше 115 долларов за унцию

Цена на серебро впервые поднялась выше 115 долларов за унцию - 26.01.2026, ПРАЙМ

Цена на серебро впервые поднялась выше 115 долларов за унцию

Биржевая цена на серебро в понедельник усилила рост почти до 14%, впервые поднялась выше отметки в 115 долларов, следует из данных торгов. | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T20:45+0300

2026-01-26T20:45+0300

2026-01-26T20:45+0300

рынок

торги

comex

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_d23141b41527ab34054ad3e558b13b80.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в понедельник усилила рост почти до 14%, впервые поднялась выше отметки в 115 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 20.17 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 13,71% - до 115,228 доллара за унцию, показатель впервые в истории превысил уровень в 115 долларов.

https://1prime.ru/20260126/metally-866908141.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex, мировая экономика