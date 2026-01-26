https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866924584.html

МЭР разработало правила проверки информации в карточках на маркетплейсах

МЭР разработало правила проверки информации в карточках на маркетплейсах - 26.01.2026, ПРАЙМ

МЭР разработало правила проверки информации в карточках на маркетплейсах

Минэкономразвития России подготовило проекты постановлений правительства о проверке информации в карточках товаров на цифровых платформах и о проверке сведений... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T22:55+0300

2026-01-26T22:55+0300

2026-01-26T22:56+0300

россия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83769/12/837691264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4921b4be4c2cd11f2008becf6329c410.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России подготовило проекты постановлений правительства о проверке информации в карточках товаров на цифровых платформах и о проверке сведений о партнерах и владельцах пунктов выдачи заказов. Документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов. "Подзаконные акты задают инструменты для системного вымывания небезопасного контрафакта и подделок с платформ, а также для автоматизированного недопуска к работе недобросовестных продавцов через обязательную процедуру верификации", - прокомментировал РИА Новости проекты документов представитель министерства. Он напомнил, что в соответствии с законом о цифровых платформах, ее оператор обязан проверять информацию в карточке товара и не допускать размещение тех, что содержат информацию о продаже, например: товаров, изъятых из оборота; пестицидов и агрохимикатов, не прошедших госрегистрацию; БАДов, не прошедших госрегистрацию; лекарственных препаратов и медицинских изделий, не прошедших регистрацию; товара, подлежащего маркировке, без размещения информации о такой маркировке. Подготовленные проекты постановлений фиксируют подробный набор требований к составу информации, которую необходимо предоставлять при регистрации карточки товара, каким образом эта информация будет проверяться, с какими государственными информационными системами и надзорными органами должна быть выстроена интеграция, обеспечивающая проверку внесенных сведений, и как в целом будет функционировать система контроля. Собеседник агентства подчеркнул, что платформы смогут размещать только те карточки, данные из которых получили подтверждение в государственных информационных системах. Речь идет о порядка десяти таких системах. Суть нововведений заключается в том, чтобы продавцы в обязательном порядке предоставляли подтверждающие документы, а платформы обеспечивали их автоматическую проверку в государственных информационных системах. Предполагается, что постановления правительства вступят в сиду с 1 октября 2026 года, как и основной закон о регулировании деятельности цифровых платформ.

https://1prime.ru/20251231/aksakov-866111634.html

https://1prime.ru/20260108/wildberries-866298322.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес