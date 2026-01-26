Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР разработало правила проверки информации в карточках на маркетплейсах - 26.01.2026, ПРАЙМ
МЭР разработало правила проверки информации в карточках на маркетплейсах
МЭР разработало правила проверки информации в карточках на маркетплейсах - 26.01.2026, ПРАЙМ
МЭР разработало правила проверки информации в карточках на маркетплейсах
Минэкономразвития России подготовило проекты постановлений правительства о проверке информации в карточках товаров на цифровых платформах и о проверке сведений... | 26.01.2026, ПРАЙМ
россия
бизнес
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России подготовило проекты постановлений правительства о проверке информации в карточках товаров на цифровых платформах и о проверке сведений о партнерах и владельцах пунктов выдачи заказов. Документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов. "Подзаконные акты задают инструменты для системного вымывания небезопасного контрафакта и подделок с платформ, а также для автоматизированного недопуска к работе недобросовестных продавцов через обязательную процедуру верификации", - прокомментировал РИА Новости проекты документов представитель министерства. Он напомнил, что в соответствии с законом о цифровых платформах, ее оператор обязан проверять информацию в карточке товара и не допускать размещение тех, что содержат информацию о продаже, например: товаров, изъятых из оборота; пестицидов и агрохимикатов, не прошедших госрегистрацию; БАДов, не прошедших госрегистрацию; лекарственных препаратов и медицинских изделий, не прошедших регистрацию; товара, подлежащего маркировке, без размещения информации о такой маркировке. Подготовленные проекты постановлений фиксируют подробный набор требований к составу информации, которую необходимо предоставлять при регистрации карточки товара, каким образом эта информация будет проверяться, с какими государственными информационными системами и надзорными органами должна быть выстроена интеграция, обеспечивающая проверку внесенных сведений, и как в целом будет функционировать система контроля. Собеседник агентства подчеркнул, что платформы смогут размещать только те карточки, данные из которых получили подтверждение в государственных информационных системах. Речь идет о порядка десяти таких системах. Суть нововведений заключается в том, чтобы продавцы в обязательном порядке предоставляли подтверждающие документы, а платформы обеспечивали их автоматическую проверку в государственных информационных системах. Предполагается, что постановления правительства вступят в сиду с 1 октября 2026 года, как и основной закон о регулировании деятельности цифровых платформ.
россия, бизнес
РОССИЯ, Бизнес
22:55 26.01.2026 (обновлено: 22:56 26.01.2026)
 
МЭР разработало правила проверки информации в карточках на маркетплейсах

Минэкономразвития подготовило правила проверки карточек на маркетплейсах

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСклад Ozon
Склад Ozon - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Склад Ozon. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России подготовило проекты постановлений правительства о проверке информации в карточках товаров на цифровых платформах и о проверке сведений о партнерах и владельцах пунктов выдачи заказов. Документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.
"Подзаконные акты задают инструменты для системного вымывания небезопасного контрафакта и подделок с платформ, а также для автоматизированного недопуска к работе недобросовестных продавцов через обязательную процедуру верификации", - прокомментировал РИА Новости проекты документов представитель министерства.
Он напомнил, что в соответствии с законом о цифровых платформах, ее оператор обязан проверять информацию в карточке товара и не допускать размещение тех, что содержат информацию о продаже, например: товаров, изъятых из оборота; пестицидов и агрохимикатов, не прошедших госрегистрацию; БАДов, не прошедших госрегистрацию; лекарственных препаратов и медицинских изделий, не прошедших регистрацию; товара, подлежащего маркировке, без размещения информации о такой маркировке.
Подготовленные проекты постановлений фиксируют подробный набор требований к составу информации, которую необходимо предоставлять при регистрации карточки товара, каким образом эта информация будет проверяться, с какими государственными информационными системами и надзорными органами должна быть выстроена интеграция, обеспечивающая проверку внесенных сведений, и как в целом будет функционировать система контроля.
Собеседник агентства подчеркнул, что платформы смогут размещать только те карточки, данные из которых получили подтверждение в государственных информационных системах. Речь идет о порядка десяти таких системах. Суть нововведений заключается в том, чтобы продавцы в обязательном порядке предоставляли подтверждающие документы, а платформы обеспечивали их автоматическую проверку в государственных информационных системах.
Предполагается, что постановления правительства вступят в сиду с 1 октября 2026 года, как и основной закон о регулировании деятельности цифровых платформ.
Заголовок открываемого материала