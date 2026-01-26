https://1prime.ru/20260126/ekonomisty-866898916.html
Экономисты ожидают роста числа обращений с требованием вернуть деньги
Экономисты ожидают роста числа обращений с требованием вернуть деньги
2026-01-26T07:17+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Экономисты на фоне роста доли безналичных платежей ждут увеличения числа обращений россиян с требованиями о возврате денежных средств через процедуру оспаривания операций по банковской карте, так называемый чарджбэк, считают опрошенные РИА Новости экономисты.
Чарджбэк - это процедура оспаривания операций оплаты по банковской карте. Речь идет именно об оплате картой - в магазине через терминал или в интернет-магазине при вводе реквизитов карты.
"Чаще всего к этой процедуре прибегают, когда не удалось договориться с продавцом о возврате средств: продавец может быть недоступен, находиться в другом городе или стране, не выходить на связь либо просто отказывать в возврате", - рассказал профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.
Он добавил, что в последние время о чарджбэке говорят все чаще по нескольким причинам - растет доля безналичных платежей и сохраняется высокий уровень интернет-мошенничества, когда товары или услуги продаются обманным путем.
Процедура эффективна в том случае, если товар или услуга не были предоставлены, или были предоставлены с существенными нарушениями, а также если имел место обман, а также к ней прибегают, когда не удалось договориться с продавцом о возврате средств.
Так, в Т-Банке рассказали РИА Новости, что через чарджбэк россияне могут оспорить платеж и вернуть средства за билеты на мероприятия, которые были отменены. За прошлый год в банк обратилось порядка 6 тысяч клиентов за помощью в возврате средств за несостоявшиеся мероприятия, в то время как в 2024 году обратившихся было в два раза меньше. Банк также помог вернуть почти 39 миллионов рублей.
В то же время председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов напоминает, что к переводам между счетами и картами эта процедура не применяется.
"Поэтому при покупках товаров и услуг в интернете необходимо избегать переводов физическим лицам, производить оплату только на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, и требовать выдачи чека. Это повышает шансы в случае возникновения проблем воспользоваться чарджбэком и другими законными способами защиты своих прав", - подчеркнул Павлов.
Как рассказал Войлуков, процедура достаточно простая, и если напрямую с продавцом договориться не удалось, необходимо обратиться в свой банк. Впоследствии он передаст материалы в платежную систему, а та - в банк, обслуживающий продавца. В случае, если нарушения условий продажи подтверждаются, средства возвращаются покупателю, а сумма списывается со счета продавца. Сроки возврата зависят от сложности случая.
В свою очередь в пресс-службе НСПК пояснили, что платежная система "Мир" может выступать в роли третейского судьи в тех случаях, когда банки не смогли договориться по сложному вопросу.
