Эксперт назвала самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Эксперт назвала самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Наиболее выгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет июль, за ним по степени выгодности следуют апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. "Самые подходящие с финансовой точки зрения – это апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. В эти дни самое большое количество рабочих дней (22 дня), но самый выгодный – июль (23 рабочих дня)", - сказала Финогенова. Она объяснила, что средний дневной заработок для оплаты отпусков сотрудников, которые имеют стаж от 12 месяцев - это сумма начисленной зарплаты, разделенная на 12 месяцев и среднее количество календарных дней - 29,3. Для подсчета размера выплат за весь период отдыха необходимо умножить получившееся число на количество дней отпуска.

