Эксперт прокомментировал сообщения об ударе по Львовской области

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Украина не могла заранее получить данные о применении гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник" по военной инфраструктуре в Львовской области, так как не обладает технологиями по отслеживанию гиперзвукового оружия, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. Девятого января Минобороны РФ, сообщило о нанесении в ночь на 9 января массированного удара, в том числе ракетами "Орешник", по критически важным объектам в Львовской области в ответ на атаку Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина. Незадолго до массовой публикации последствий удара, в проукраинских Telegram-каналах начали появляться новости об активности российского гиперзвукового ракетного комплекса. "Все было срежиссировано задним числом, потому что система предупреждения о ракетном нападении, которая обычно запускала систему противоракетной обороны на Украине, а также переводила в состояние ожидания удара, она же не сработала. И каким образом паблики узнали то, что не знает система вот этой ракетной опасности? Это нонсенс. Поэтому они там могут рассказывать все, что угодно, что они там узнали. Это уже "Орешник" пролетел, можно любые фантастические рассказы по этому поводу составлять", - сказал Леонков. Он отметил, что подобная информация "из области пропаганды". "Орешник оказался внезапным. Я ещё вам скажу, что, когда наносился удар Орешника по Львовской области, там с неофициальным визитом находился министр обороны Великобритании. То есть, если бы они знали, его там куда-то спрятали, вывезли бы заранее и так далее. Ничего этого не было. Для него это тоже было внезапно. Просто ему посчастливилось, что он не поехал на эту базу. А если бы поехал, то не было бы министра обороны Великобритании", - обозначил Леонков. Эксперт добавил, что Украина обладает технологиями по отслеживанию гиперзвукового оружия "только в буйных фантазиях", отметив, что таковой нет даже у США.

2026

