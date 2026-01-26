Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт призвала российских бизнесменов не упустить шанс на рынке Венесуэлы - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260126/ekspert-866896551.html
Эксперт призвала российских бизнесменов не упустить шанс на рынке Венесуэлы
Эксперт призвала российских бизнесменов не упустить шанс на рынке Венесуэлы - 26.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт призвала российских бизнесменов не упустить шанс на рынке Венесуэлы
При всей сложности ситуации Венесуэла остается независимым государством, в возникшей ситуации отечественным бизнесменам важно не испугаться, не упустить сегодня | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T02:36+0300
2026-01-26T02:36+0300
экономика
россия
венесуэла
сша
нью-йорк
николас мадуро
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866896551.jpg?1769384219
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. При всей сложности ситуации Венесуэла остается независимым государством, в возникшей ситуации отечественным бизнесменам важно не испугаться, не упустить сегодня свой шанс на венесуэльском рынке, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова. "Быть может, я выскажу крамольную мысль, но в возникшей ситуации многое, по-моему, зависит от личной храбрости каждого руководителя компании, от того, есть ли в его характере некий авантюрный дух. В нынешней ситуации получить сложно какие-то гарантии", - сказала она. По ее словам, "важно российским бизнесменам не испугаться и не занять выжидательную позицию, не упустить свой шанс на венесуэльском рынке". "Поверьте, венесуэльские партнеры по достоинству оценят решительность и деловой подход наших предпринимателей!", - добавила собеседница агентства. "Венесуэльская авиакомпания Conviasa по-прежнему выполняет регулярные рейсы по маршруту Москва-Маргарита-Каракас и раз в две недели возвращается в Москву через Гавану. При всей сложности ситуации Венесуэла не оккупирована, она остается независимым государством, где руководящие посты по-прежнему занимают соратники Николаса Мадуро. Венесуэла не свернула свои отношения с разными странами в рамках международных организаций", - подчеркнула Машкова. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, в результате которого погибли не менее 100 человек, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru (медиагруппа "Россия сегодня") в 10.00 мск.
венесуэла
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венесуэла, сша, нью-йорк, николас мадуро
Экономика, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, США, Нью-Йорк, Николас Мадуро
02:36 26.01.2026
 
Эксперт призвала российских бизнесменов не упустить шанс на рынке Венесуэлы

Эксперт Машкова: российским бизнесменам важно не упустить шанс на рынке Венесуэлы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. При всей сложности ситуации Венесуэла остается независимым государством, в возникшей ситуации отечественным бизнесменам важно не испугаться, не упустить сегодня свой шанс на венесуэльском рынке, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.
"Быть может, я выскажу крамольную мысль, но в возникшей ситуации многое, по-моему, зависит от личной храбрости каждого руководителя компании, от того, есть ли в его характере некий авантюрный дух. В нынешней ситуации получить сложно какие-то гарантии", - сказала она.
По ее словам, "важно российским бизнесменам не испугаться и не занять выжидательную позицию, не упустить свой шанс на венесуэльском рынке". "Поверьте, венесуэльские партнеры по достоинству оценят решительность и деловой подход наших предпринимателей!", - добавила собеседница агентства.
"Венесуэльская авиакомпания Conviasa по-прежнему выполняет регулярные рейсы по маршруту Москва-Маргарита-Каракас и раз в две недели возвращается в Москву через Гавану. При всей сложности ситуации Венесуэла не оккупирована, она остается независимым государством, где руководящие посты по-прежнему занимают соратники Николаса Мадуро. Венесуэла не свернула свои отношения с разными странами в рамках международных организаций", - подчеркнула Машкова.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, в результате которого погибли не менее 100 человек, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru (медиагруппа "Россия сегодня") в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯВЕНЕСУЭЛАСШАНью-ЙоркНиколас Мадуро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала