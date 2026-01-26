https://1prime.ru/20260126/ekspert-866896551.html

Эксперт призвала российских бизнесменов не упустить шанс на рынке Венесуэлы

Эксперт призвала российских бизнесменов не упустить шанс на рынке Венесуэлы - 26.01.2026, ПРАЙМ

Эксперт призвала российских бизнесменов не упустить шанс на рынке Венесуэлы

При всей сложности ситуации Венесуэла остается независимым государством, в возникшей ситуации отечественным бизнесменам важно не испугаться, не упустить сегодня | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T02:36+0300

2026-01-26T02:36+0300

2026-01-26T02:36+0300

экономика

россия

венесуэла

сша

нью-йорк

николас мадуро

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866896551.jpg?1769384219

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. При всей сложности ситуации Венесуэла остается независимым государством, в возникшей ситуации отечественным бизнесменам важно не испугаться, не упустить сегодня свой шанс на венесуэльском рынке, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова. "Быть может, я выскажу крамольную мысль, но в возникшей ситуации многое, по-моему, зависит от личной храбрости каждого руководителя компании, от того, есть ли в его характере некий авантюрный дух. В нынешней ситуации получить сложно какие-то гарантии", - сказала она. По ее словам, "важно российским бизнесменам не испугаться и не занять выжидательную позицию, не упустить свой шанс на венесуэльском рынке". "Поверьте, венесуэльские партнеры по достоинству оценят решительность и деловой подход наших предпринимателей!", - добавила собеседница агентства. "Венесуэльская авиакомпания Conviasa по-прежнему выполняет регулярные рейсы по маршруту Москва-Маргарита-Каракас и раз в две недели возвращается в Москву через Гавану. При всей сложности ситуации Венесуэла не оккупирована, она остается независимым государством, где руководящие посты по-прежнему занимают соратники Николаса Мадуро. Венесуэла не свернула свои отношения с разными странами в рамках международных организаций", - подчеркнула Машкова. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, в результате которого погибли не менее 100 человек, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru (медиагруппа "Россия сегодня") в 10.00 мск.

венесуэла

сша

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венесуэла, сша, нью-йорк, николас мадуро