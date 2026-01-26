https://1prime.ru/20260126/eksperty-866897004.html

Эксперты рассказали о росте числа исков дольщиков к застройщикам

Эксперты рассказали о росте числа исков дольщиков к застройщикам - 26.01.2026, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о росте числа исков дольщиков к застройщикам

Число исков дольщиков к застройщикам после отмены моратория на штрафы за задержку ввода домов с 1 января может вырасти до 100 тысяч на общую сумму порядка 200... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T04:37+0300

2026-01-26T04:37+0300

2026-01-26T04:37+0300

бизнес

недвижимость

общество

марат хуснуллин

инком-недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866897004.jpg?1769391448

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Число исков дольщиков к застройщикам после отмены моратория на штрафы за задержку ввода домов с 1 января может вырасти до 100 тысяч на общую сумму порядка 200 миллиардов рублей в 2026 году, при этом сроки рассмотрения дел могут затягиваться в том числе из-за попыток застройщиков снизить в суде сумму претензий, рассказали РИА Недвижимость эксперты. С марта 2024 года в России действовал мораторий, из-за которого дольщики не могли взыскать с застройщиков неустойку за нарушение срока передачи жилья по договору долевого участия. С 1 января 2026 года он был отменен, застройщикам предоставлена отсрочка выплат до конца 2026 года, тогда как по всем новым обязательствам за просрочки и иные нарушения с 1 января застройщик несёт полную ответственность. По данным управляющего партнера Общества защиты дольщиков Дениса Бутовичева, в 2024 году российские дольщики направили в суд 78,2 тысячи исков (+86% к предыдущему году), потребовав с застройщиков в общей сложности 49,5 миллиарда рублей. В 2025 году число таких исков сократилось на 45% относительно 2024 года, добавил он. На сегодняшний день, по словам директора направления "Новостройки" агентства "Инком-Недвижимость", Валерия Кочеткова, в каждом задерживающемся к вводу жилом проекте в суд готовы подавать не менее 10% покупателей. "В обычной ситуации ежегодно появляется около 40 тысяч квартир с правом на неустойку за просрочку, а за полтора года моратория, вероятно, аккумулировалось около 60 тысяч квартир только по просрочке сроков. Для 2026 года можно осторожно закладывать сценарий порядка 80–100 тысяч исков за год", - дала свой прогноз руководитель договорной, корпоративной и законотворческой практики "Де-юре" Елена Тимошенко. В деньгах она прогнозирует возможный объем претензий к застройщикам со стороны дольщиков в сумме до 200 миллиардов рублей. В ноябре 2025 года вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что сумма накопленных к застройщикам претензий со стороны дольщиков превышает 100 миллиардов рублей. Вместе с тем, как ранее говорил Бутовичев, на практике дольщики взыскивают с застройщиков в российских судах суммы в три раза меньше, чем они хотели бы получить - в среднем это чуть более 200 тысяч рублей. В 2026 году застройщики, вероятно, будут активно пытаться оспорить сумму претензий, отметила Тимошенко. Так что после отмены моратория из-за наплыва дел исковые процессы могут затянуться, особенно в первые полгода 2026 года, подчеркнул управляющий партнер адвокатского бюро "Юг" Юрий Пустовит.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, общество , марат хуснуллин, инком-недвижимость