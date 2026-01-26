https://1prime.ru/20260126/eksperty-866897824.html

Эксперты оценили перспективы соглашения с Меркосур

2026-01-26T06:16+0300

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Соглашение с Меркосур даст Евросоюзу преимущества в поставках оборудования и других товаров и позволит усилить сотрудничество с ЮАР, при этом потенциально грозит ухудшением отношений с Китаем и ударит по фермерам, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Евросоюз и общий южноамериканский рынок Меркосур (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия) 17 января заключили соглашение о свободной торговле. Договор обсуждался более 25 лет и был подписан, несмотря на протесты фермеров в Европе. Они опасаются, что потеряют конкурентное преимущество из-за того, что регион будет завален дешевым импортом из стран с менее строгими экологическими стандартами. "У европейцев остаются перспективы в нишах с премией за происхождение, качество переработки и известные региональные наименования, плюс в поставках оборудования, агрохимии и технологий, где спрос в Меркосур растет при снятии пошлин", - полагает предприниматель, основательница "АфрикаБиз" Наталья Мордвинова. Она также добавила, что Евросоюз может укрепить сотрудничество с ЮАР. Так, африканское государство уже по ряду соглашений имеет отдельно преференции с ЕС и с Меркосур. Теперь страны смогут создать "треугольные цепочки поставок". В результате сырье, переработка, сборка и логистика будут кооперироваться между тремя регионами. При этом Мордвинова предупреждает, что уже с другой страной - Китаем может, наоборот, усилиться напряженность. ЕС намерен укрепить свое влияние в Меркосур, а это пересекается с интересами Поднебесной, которая выступает покупателем сырья и поставщиком промышленной продукции. Наиболее "чувствительные" зоны конкуренции: логистическая инфраструктура, автокомпоненты, энергетика, критические минералы, агросектор. Вместе с тем соглашение рискует затопить европейский рынок более дешевым импортом. Финансовый советник и основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин отметил, что европейские фермеры "конкурировать с южноамериканской продукцией не смогут из-за того, что рабочая сила там в разы ниже, как минимум". Начиная с 2022 года доходы европейских фермеров ежегодно падают в среднем на 10-20%, напомнил он. Хотя европейцы и обсуждают программы поддержки наиболее уязвимых категорий фермеров, неясно, насколько они окажутся "реально эффективны", подчеркнул старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Адам Абдулатипов. Аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко обратил внимание на то, что в чувствительных для ЕС секторах, например по говядине и мясу птицы, будут сохранены тарифные квоты, которые ограничат риски для фермеров.

