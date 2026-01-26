https://1prime.ru/20260126/estoniya-866911961.html

"Это просто ужас". Глава МИД Эстонии резко высказался о России

"Это просто ужас". Глава МИД Эстонии резко высказался о России - 26.01.2026, ПРАЙМ

"Это просто ужас". Глава МИД Эстонии резко высказался о России

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подверг критике бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера за его заявление против представления России "как... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T16:08+0300

2026-01-26T16:08+0300

2026-01-26T16:08+0300

германия

эстония

украина

герхард шредер

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подверг критике бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера за его заявление против представления России "как вечного врага" и его призыв к возобновлению сотрудничества с ней. "Призывы избегать "демонизации" страны <…>, и даже намеки на возобновление энергетического сотрудничества — это просто ужас", — написал он в соцсети X.Дипломат считает, что конфликт на Украине является прямым следствием "многолетней политики умиротворения". В пятницу Шрёдер в своей статье для Berliner Zeitung написал, что Германия должна восстановить сотрудничество с Россией в сфере энергоносителей. Он также выступил против демонизации России, назвав её "краем великой культуры".

https://1prime.ru/20260124/evropa-866856003.html

https://1prime.ru/20260123/evropa-866814124.html

германия

эстония

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, эстония, украина, герхард шредер, мид