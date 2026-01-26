Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это просто ужас". Глава МИД Эстонии резко высказался о России - 26.01.2026
"Это просто ужас". Глава МИД Эстонии резко высказался о России
германия
эстония
украина
герхард шредер
мид
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подверг критике бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера за его заявление против представления России "как вечного врага" и его призыв к возобновлению сотрудничества с ней. "Призывы избегать "демонизации" страны &lt;…&gt;, и даже намеки на возобновление энергетического сотрудничества — это просто ужас", — написал он в соцсети X.Дипломат считает, что конфликт на Украине является прямым следствием "многолетней политики умиротворения". В пятницу Шрёдер в своей статье для Berliner Zeitung написал, что Германия должна восстановить сотрудничество с Россией в сфере энергоносителей. Он также выступил против демонизации России, назвав её "краем великой культуры".
германия
эстония
украина
германия, эстония, украина, герхард шредер, мид
ГЕРМАНИЯ, ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, Герхард Шредер, МИД
16:08 26.01.2026
 
"Это просто ужас". Глава МИД Эстонии резко высказался о России

Глава МИД Эстонии раскритиковал экс-канцлера ФРГ Шредера за призыв избегать демонизации РФ

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подверг критике бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера за его заявление против представления России "как вечного врага" и его призыв к возобновлению сотрудничества с ней.
"Призывы избегать "демонизации" страны <…>, и даже намеки на возобновление энергетического сотрудничества — это просто ужас", — написал он в соцсети X.
Дипломат считает, что конфликт на Украине является прямым следствием "многолетней политики умиротворения".
В пятницу Шрёдер в своей статье для Berliner Zeitung написал, что Германия должна восстановить сотрудничество с Россией в сфере энергоносителей.
Он также выступил против демонизации России, назвав её "краем великой культуры".
ГЕРМАНИЯ ЭСТОНИЯ УКРАИНА Герхард Шредер МИД
 
 
Заголовок открываемого материала