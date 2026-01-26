https://1prime.ru/20260126/estoniya-866911961.html
"Это просто ужас". Глава МИД Эстонии резко высказался о России
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подверг критике бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера за его заявление против представления России "как... | 26.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подверг критике бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера за его заявление против представления России "как вечного врага" и его призыв к возобновлению сотрудничества с ней. "Призывы избегать "демонизации" страны <…>, и даже намеки на возобновление энергетического сотрудничества — это просто ужас", — написал он в соцсети X.Дипломат считает, что конфликт на Украине является прямым следствием "многолетней политики умиротворения". В пятницу Шрёдер в своей статье для Berliner Zeitung написал, что Германия должна восстановить сотрудничество с Россией в сфере энергоносителей. Он также выступил против демонизации России, назвав её "краем великой культуры".
