https://1prime.ru/20260126/evropa-866904341.html
ГААГА, 26 янв - ПРАЙМ. Европа никогда не сможет обойтись без США, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью газете Financieele Dagblad. "На мой взгляд, никогда. История свела нас вместе. Американский ядерный зонтик - наша главная гарантия безопасности", - сказал Рютте, отвечая на вопрос о том, сможет ли Европа когда-нибудь обойтись без США. По его словам, европейские страны по-прежнему очень мало тратят на оборону. "Если кто-то думает: "Эй, мы можем какое-то время обойтись без Америки" - забудьте об этом", - отметил генсек альянса. В четверг премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что отношения Европы и США изменились и уже никогда не будут прежними. По его словам, Европа должна занять более прочную позицию, а для этого нужно обеспечить ускорение ее экономического роста.
11:37 26.01.2026
 
Европа сможет обойтись без США, заявил Рютте

Генсек НАТО Рютте заявил, что Европа никогда не сможет обойтись без США

ГААГА, 26 янв - ПРАЙМ. Европа никогда не сможет обойтись без США, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью газете Financieele Dagblad.
"На мой взгляд, никогда. История свела нас вместе. Американский ядерный зонтик - наша главная гарантия безопасности", - сказал Рютте, отвечая на вопрос о том, сможет ли Европа когда-нибудь обойтись без США.
По его словам, европейские страны по-прежнему очень мало тратят на оборону.
"Если кто-то думает: "Эй, мы можем какое-то время обойтись без Америки" - забудьте об этом", - отметил генсек альянса.
В четверг премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что отношения Европы и США изменились и уже никогда не будут прежними. По его словам, Европа должна занять более прочную позицию, а для этого нужно обеспечить ускорение ее экономического роста.
Дмитрий Песков
Песков рассказал о принципах работы с Европой в энергетике
Вчера, 14:45
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
