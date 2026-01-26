https://1prime.ru/20260126/evropa-866904341.html

Европа сможет обойтись без США, заявил Рютте

ГААГА, 26 янв - ПРАЙМ. Европа никогда не сможет обойтись без США, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью газете Financieele Dagblad. "На мой взгляд, никогда. История свела нас вместе. Американский ядерный зонтик - наша главная гарантия безопасности", - сказал Рютте, отвечая на вопрос о том, сможет ли Европа когда-нибудь обойтись без США. По его словам, европейские страны по-прежнему очень мало тратят на оборону. "Если кто-то думает: "Эй, мы можем какое-то время обойтись без Америки" - забудьте об этом", - отметил генсек альянса. В четверг премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что отношения Европы и США изменились и уже никогда не будут прежними. По его словам, Европа должна занять более прочную позицию, а для этого нужно обеспечить ускорение ее экономического роста.

