"Задумались об отстреле". СМИ узнали об истерике в Финляндии из-за России

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В Финляндии продолжают попытки разгадать происхождение волков, нападающих на оленей, и призывают усилить меры защиты от хищников, передает The Guardian, ссылаясь на местных пастухов. "До июня прошлого года волк был в ЕС под строжайшей охраной — многолетняя охота довела его популяцию во многих странах практически до полного исчезновения. <…> Считается, что хищники режут примерно 65 500 голов скота в год, и некоторые государства ЕС снова задумались об отстреле. <…> Пастухи, которые регулярно находят в лесу растерзанные туши северных оленей, отвергают предостережения ученых и призывают усилить защиту от нападений", — говорится в статье. Автор материала также утверждает, что местные пастухи подозревают, что именно русские волки могли пересечь границу и начать освоение новых территорий в Финляндии. Однако власти не подтверждают связь с Россией, поскольку нет убедительных доказательств. "Несмотря на подозрения пастухов, что виноваты русские волки, власти заявляют, что с уверенностью констатировать причины резкого роста популяции хищников невозможно", — сообщается в публикации.Как ранее сообщал CNN, финские жители обвиняют Россию в том, что на территории страны гибнут северные олени, так как, по их мнению, русские охотники якобы ушли на фронт, прекратив убивать хищников, которые теперь перебираются через границу и охотятся на парнокопытных.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию CNN, саркастически поздравила европейцев "с новым дном" и указала на возможное введение Европой санкций даже против животных.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

