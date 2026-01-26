Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Задумались об отстреле". СМИ узнали об истерике в Финляндии из-за России - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/finlyandiya-866922208.html
"Задумались об отстреле". СМИ узнали об истерике в Финляндии из-за России
"Задумались об отстреле". СМИ узнали об истерике в Финляндии из-за России - 26.01.2026, ПРАЙМ
"Задумались об отстреле". СМИ узнали об истерике в Финляндии из-за России
В Финляндии продолжают попытки разгадать происхождение волков, нападающих на оленей, и призывают усилить меры защиты от хищников, передает The Guardian,... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T21:24+0300
2026-01-26T21:24+0300
финляндия
европа
мария захарова
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В Финляндии продолжают попытки разгадать происхождение волков, нападающих на оленей, и призывают усилить меры защиты от хищников, передает The Guardian, ссылаясь на местных пастухов. "До июня прошлого года волк был в ЕС под строжайшей охраной — многолетняя охота довела его популяцию во многих странах практически до полного исчезновения. &lt;…&gt; Считается, что хищники режут примерно 65 500 голов скота в год, и некоторые государства ЕС снова задумались об отстреле. &lt;…&gt; Пастухи, которые регулярно находят в лесу растерзанные туши северных оленей, отвергают предостережения ученых и призывают усилить защиту от нападений", — говорится в статье. Автор материала также утверждает, что местные пастухи подозревают, что именно русские волки могли пересечь границу и начать освоение новых территорий в Финляндии. Однако власти не подтверждают связь с Россией, поскольку нет убедительных доказательств. "Несмотря на подозрения пастухов, что виноваты русские волки, власти заявляют, что с уверенностью констатировать причины резкого роста популяции хищников невозможно", — сообщается в публикации.Как ранее сообщал CNN, финские жители обвиняют Россию в том, что на территории страны гибнут северные олени, так как, по их мнению, русские охотники якобы ушли на фронт, прекратив убивать хищников, которые теперь перебираются через границу и охотятся на парнокопытных.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию CNN, саркастически поздравила европейцев "с новым дном" и указала на возможное введение Европой санкций даже против животных.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/ukraina-866920126.html
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866920417.html
финляндия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, европа, мария захарова, ес
ФИНЛЯНДИЯ, ЕВРОПА, Мария Захарова, ЕС
21:24 26.01.2026
 
"Задумались об отстреле". СМИ узнали об истерике в Финляндии из-за России

Guardian: финны призвали усилить защиту оленей от нападений якобы русских волков

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Флаг Финляндии. Архивное фото
© flickr.com / stanjourdan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В Финляндии продолжают попытки разгадать происхождение волков, нападающих на оленей, и призывают усилить меры защиты от хищников, передает The Guardian, ссылаясь на местных пастухов.
"До июня прошлого года волк был в ЕС под строжайшей охраной — многолетняя охота довела его популяцию во многих странах практически до полного исчезновения. <…> Считается, что хищники режут примерно 65 500 голов скота в год, и некоторые государства ЕС снова задумались об отстреле. <…> Пастухи, которые регулярно находят в лесу растерзанные туши северных оленей, отвергают предостережения ученых и призывают усилить защиту от нападений", — говорится в статье.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
Вчера, 20:47
Автор материала также утверждает, что местные пастухи подозревают, что именно русские волки могли пересечь границу и начать освоение новых территорий в Финляндии. Однако власти не подтверждают связь с Россией, поскольку нет убедительных доказательств.
"Несмотря на подозрения пастухов, что виноваты русские волки, власти заявляют, что с уверенностью констатировать причины резкого роста популяции хищников невозможно", — сообщается в публикации.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Украины
19:56
Как ранее сообщал CNN, финские жители обвиняют Россию в том, что на территории страны гибнут северные олени, так как, по их мнению, русские охотники якобы ушли на фронт, прекратив убивать хищников, которые теперь перебираются через границу и охотятся на парнокопытных.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию CNN, саркастически поздравила европейцев "с новым дном" и указала на возможное введение Европой санкций даже против животных.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Наш шанс". В Раде внезапно высказались об отношениях с Россией
20:07
 
ФИНЛЯНДИЯЕВРОПАМария ЗахароваЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала