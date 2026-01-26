"Задумались об отстреле". СМИ узнали об истерике в Финляндии из-за России
Guardian: финны призвали усилить защиту оленей от нападений якобы русских волков
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В Финляндии продолжают попытки разгадать происхождение волков, нападающих на оленей, и призывают усилить меры защиты от хищников, передает The Guardian, ссылаясь на местных пастухов.
"До июня прошлого года волк был в ЕС под строжайшей охраной — многолетняя охота довела его популяцию во многих странах практически до полного исчезновения. <…> Считается, что хищники режут примерно 65 500 голов скота в год, и некоторые государства ЕС снова задумались об отстреле. <…> Пастухи, которые регулярно находят в лесу растерзанные туши северных оленей, отвергают предостережения ученых и призывают усилить защиту от нападений", — говорится в статье.
Автор материала также утверждает, что местные пастухи подозревают, что именно русские волки могли пересечь границу и начать освоение новых территорий в Финляндии. Однако власти не подтверждают связь с Россией, поскольку нет убедительных доказательств.
"Несмотря на подозрения пастухов, что виноваты русские волки, власти заявляют, что с уверенностью констатировать причины резкого роста популяции хищников невозможно", — сообщается в публикации.
Как ранее сообщал CNN, финские жители обвиняют Россию в том, что на территории страны гибнут северные олени, так как, по их мнению, русские охотники якобы ушли на фронт, прекратив убивать хищников, которые теперь перебираются через границу и охотятся на парнокопытных.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию CNN, саркастически поздравила европейцев "с новым дном" и указала на возможное введение Европой санкций даже против животных.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>