В Европе растут биржевые цены на газ

В Европе растут биржевые цены на газ

2026-01-26T10:37+0300

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с началом торгов новой недели подскакивают на 8%, приближаясь к 530 долларам за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 520,9 доллара (+7,1%). А по состоянию на 10.05 мск их стоимость составляет 525,1 доллара (+8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 486,2 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе 22 января впервые с 21 марта преодолели порог в 500 долларов. При этом средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

