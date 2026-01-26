https://1prime.ru/20260126/gaz-866907021.html

"Дочка" Uniper требует от "Газпрома" 45,2 миллиона евро

"Дочка" Uniper требует от "Газпрома" 45,2 миллиона евро - 26.01.2026, ПРАЙМ

"Дочка" Uniper требует от "Газпрома" 45,2 миллиона евро

Компания Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, которая входит в немецкую Uniper и владеет 20%-ной долей в газопроводе OPAL (сухопутное продолжение "Северного... | 26.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Компания Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, которая входит в немецкую Uniper и владеет 20%-ной долей в газопроводе OPAL (сухопутное продолжение "Северного потока" по территории Германии), просит международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве взыскать с российского "Газпром экспорта" более 45,2 миллиона евро за прокачку газа по OPAL, следует из материалов арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области. "В адрес ООО "Газпром экспорт" поступило заявление компании... Lubmin-Brandov Gastransport GmbH... от 21 июля 2025 года об инициировании арбитражного разбирательства в отношении ООО "Газпром экспорт", в соответствии с которым компания... просит Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (г. Женева, Швейцария) взыскать с ООО "Газпром экспорт" денежные средства в общей сумме 45 222 835 евро 16 евроцентов с начислением процентов на указанную сумму", - говорится в определении суда Петербурга. Как отмечается, контракт между "Газпром экспортом" и Lubmin-Brandov Gastransport GmbH о транспортировке природного газа по трубопроводу OPAL был заключен 1 июня 2012 года. После получения уведомления об обращении Lubmin-Brandov Gastransport в женевский арбитраж дочерняя структура "Газпрома" обратилась в российский суд с заявлением об "антиисковом запрете", и арбитражный суд Петербурга в январе его удовлетворил. Суд в Петербурге запретил немецкой компании продолжать разбирательство в Международной торговой палате с местом рассмотрения в Женеве. В случае нарушения компанией Lubmin-Brandov Gastransport этого запрета суд определил взыскать с нее более 45,2 миллиона евро. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

