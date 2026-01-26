https://1prime.ru/20260126/gaz-866908547.html
Совет ЕС одобрил запрет на импорт российского газа
Совет ЕС одобрил запрет на импорт российского газа - 26.01.2026, ПРАЙМ
Совет ЕС одобрил запрет на импорт российского газа
Совет Евросоюза дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года
БРЮССЕЛЬ, 26 янв - ПРАЙМ. Совет Евросоюза дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС. Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. "Сегодня 27 государств-членов ЕС официально приняли регламент о поэтапном отказе от импорта в ЕС как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа (СПГ) из России. Новые правила также предусматривают меры по эффективному мониторингу и диверсификации энергоснабжения", - сказано в документе. Уточняется, что этот регламент будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на следующий день после публикации и будет применяться напрямую во всех странах ЕС. Запрет начнет применяться через шесть недель после вступления регламента в силу. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период. "Несоблюдение новых правил может повлечь за собой максимальные штрафы в размере не менее 2,5 миллиона евро для физических лиц и не менее 40 миллионов евро для компаний, либо не менее 3,5% от общего годового мирового оборота компании, либо 300% от предполагаемого оборота по сделке", - добавляется в заявлении. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
рф
запад
москва
БРЮССЕЛЬ, 26 янв - ПРАЙМ.
Совет Евросоюза дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте
Совета ЕС.
Страны Евросоюза
в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ
- с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
"Сегодня 27 государств-членов ЕС официально приняли регламент о поэтапном отказе от импорта в ЕС как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа (СПГ) из России. Новые правила также предусматривают меры по эффективному мониторингу и диверсификации энергоснабжения", - сказано в документе.
Уточняется, что этот регламент будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на следующий день после публикации и будет применяться напрямую во всех странах ЕС. Запрет начнет применяться через шесть недель после вступления регламента в силу. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период.
"Несоблюдение новых правил может повлечь за собой максимальные штрафы в размере не менее 2,5 миллиона евро для физических лиц и не менее 40 миллионов евро для компаний, либо не менее 3,5% от общего годового мирового оборота компании, либо 300% от предполагаемого оборота по сделке", - добавляется в заявлении.
В РФ не раз заявляли, что Запад
совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве
заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.