Словакия оспорит в суде запрет ЕС на импорт газа из России - 26.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260126/gaz-866910350.html
2026-01-26T14:55+0300
2026-01-26T14:55+0300
14:55 26.01.2026
 
Словакия оспорит в суде запрет ЕС на импорт газа из России

Словакия обратится в суд, чтобы добиться отмены запрета ЕС на импорт газа из России

БРАТИСЛАВА, 26 янв - ПРАЙМ. Словакия обратится в европейский суд, чтобы добиться отмены запрета на импорт российского газа в Европейский союз, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
"Мы не можем соглашаться с решениями, которые не отражают реальные возможности отдельных стран. Поэтому мы обратимся в суд Европейского союза и будем инициировать процедуру, направленную на отмену постановления REPowerEU", - заявил Бланар, его слова приводятся на официальной странице МИД Словакии в социальной сети Facebook*.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. Представитель Еврокомиссии 9 ноября 2025 года сообщил РИА Новости, что ЕС по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа (как СПГ, так и трубопроводного) до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину. Он также указал, что импорт российской нефти в ЕС также сократился: с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
