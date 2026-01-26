https://1prime.ru/20260126/gaz-866921428.html
Меньше трети запасов газа осталось в единственном хранилище Прибалтики
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Меньше трети запасов газа осталось в единственном подземном хранилище Прибалтики – Инчукалнском, обратил внимание "Газпром". "В единственном подземном хранилище Прибалтики осталось меньше трети запасов газа. На 25 января заполненность Инчукалнского ПХГ – ниже 33%", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Компания уточнила, что это следует из данных Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid. Такой уровень запасов в прошлом году был зафиксирован на три месяца позднее – 21 апреля, когда для единственного хранилища в Прибалтике завершился сезон отбора, отметили в "Газпроме". "Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии, где установилась стабильно холодная погода", – говорится в сообщении.
