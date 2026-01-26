https://1prime.ru/20260126/gaz-866921428.html

Меньше трети запасов газа осталось в единственном хранилище Прибалтики

Меньше трети запасов газа осталось в единственном хранилище Прибалтики - 26.01.2026, ПРАЙМ

Меньше трети запасов газа осталось в единственном хранилище Прибалтики

Меньше трети запасов газа осталось в единственном подземном хранилище Прибалтики – Инчукалнском, обратил внимание "Газпром". | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T21:04+0300

2026-01-26T21:04+0300

2026-01-26T21:06+0300

газ

прибалтика

латвия

финляндия

газпром

gas infrastructure europe

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866829091_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dae1b8bd29814759d74b212e11271010.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Меньше трети запасов газа осталось в единственном подземном хранилище Прибалтики – Инчукалнском, обратил внимание "Газпром". "В единственном подземном хранилище Прибалтики осталось меньше трети запасов газа. На 25 января заполненность Инчукалнского ПХГ – ниже 33%", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Компания уточнила, что это следует из данных Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid. Такой уровень запасов в прошлом году был зафиксирован на три месяца позднее – 21 апреля, когда для единственного хранилища в Прибалтике завершился сезон отбора, отметили в "Газпроме". "Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии, где установилась стабильно холодная погода", – говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20260126/gaz-866902269.html

прибалтика

латвия

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, прибалтика, латвия, финляндия, газпром, gas infrastructure europe, мировая экономика