Меньше трети запасов газа осталось в единственном хранилище Прибалтики - 26.01.2026
Меньше трети запасов газа осталось в единственном хранилище Прибалтики
Меньше трети запасов газа осталось в единственном хранилище Прибалтики - 26.01.2026, ПРАЙМ
Меньше трети запасов газа осталось в единственном хранилище Прибалтики
Меньше трети запасов газа осталось в единственном подземном хранилище Прибалтики – Инчукалнском, обратил внимание "Газпром". | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T21:04+0300
2026-01-26T21:06+0300
газ
прибалтика
латвия
финляндия
газпром
gas infrastructure europe
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866829091_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dae1b8bd29814759d74b212e11271010.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Меньше трети запасов газа осталось в единственном подземном хранилище Прибалтики – Инчукалнском, обратил внимание "Газпром". "В единственном подземном хранилище Прибалтики осталось меньше трети запасов газа. На 25 января заполненность Инчукалнского ПХГ – ниже 33%", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Компания уточнила, что это следует из данных Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid. Такой уровень запасов в прошлом году был зафиксирован на три месяца позднее – 21 апреля, когда для единственного хранилища в Прибалтике завершился сезон отбора, отметили в "Газпроме". "Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии, где установилась стабильно холодная погода", – говорится в сообщении.
газ, прибалтика, латвия, финляндия, газпром, gas infrastructure europe, мировая экономика
Газ, Прибалтика, ЛАТВИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Газпром, Gas Infrastructure Europe, Мировая экономика
21:04 26.01.2026 (обновлено: 21:06 26.01.2026)
 
Меньше трети запасов газа осталось в единственном хранилище Прибалтики

"Газпром": в Инчукалнском хранилище Прибалтики осталось меньше трети запасов газа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Газокомпрессорная станция . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Меньше трети запасов газа осталось в единственном подземном хранилище Прибалтики – Инчукалнском, обратил внимание "Газпром".
"В единственном подземном хранилище Прибалтики осталось меньше трети запасов газа. На 25 января заполненность Инчукалнского ПХГ – ниже 33%", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Компания уточнила, что это следует из данных Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid.
Такой уровень запасов в прошлом году был зафиксирован на три месяца позднее – 21 апреля, когда для единственного хранилища в Прибалтике завершился сезон отбора, отметили в "Газпроме".
"Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии, где установилась стабильно холодная погода", – говорится в сообщении.
Газодобывающее предприятие - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
В Европе растут биржевые цены на газ
10:37
 
ГазПрибалтикаЛАТВИЯФИНЛЯНДИЯГазпромGas Infrastructure EuropeМировая экономика
 
 
Заголовок открываемого материала