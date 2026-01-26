"Газпром 24 января обновил рекорд суточных поставок потребителям

https://1prime.ru/20260126/gazprom-866908019.html

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. "Газпром" 24 января обновил рекорд суточных поставок российским потребителям по Единой системе газоснабжения – почти 1,83 миллиарда кубометров, сообщила компания."24 января "Газпром" поставил российским потребителям по Единой системе газоснабжения 1829,9 миллиона кубометров газа. Это новый абсолютный исторический рекорд", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".Предыдущий суточный максимум – почти 1,815 миллиарда кубометров газа – был достигнут 13 января 2024 года, уточняет компания.Рост потребления газа связан с холодной погодой в большинстве регионов России. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 24 января снизилась до минус 19,1 градусов Цельсия, говорится в сообщении.Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, в том числе благодаря подземным хранилищам газа, обратили внимание в компании. К зиме 2025/2026 года "Газпром" создал в российских хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,17 миллиарда кубометров – это рекорд для отечественной газовой отрасли.

