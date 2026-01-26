Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" сообщил о самом низком уровне заполненности ПХГ Франции и ФРГ - 26.01.2026
"Газпром" сообщил о самом низком уровне заполненности ПХГ Франции и ФРГ
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Заполненность газом подземных хранилищ Франции и Германии на 24 января находилась на самом низком уровне на эту дату за всю историю наблюдений, указал "Газпром". "По данным Gas Infrastructure Europe, на 24 января заполненность ПХГ Франции и Германии – 36,6% и 37,4% соответственно – находится на самом низком уровне на эту дату за всю историю наблюдений", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". В Нидерландах запасы приблизились к минимальному уровню на эту дату, отмечается в сообщении. Европа активно расходует газ из хранилищ. Отобрано уже 38,1 миллиарда кубометров газа – более чем три четверти (76%) от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону, указали в "Газпроме". Технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность, напомнили в компании.
"Газпром" сообщил о самом низком уровне заполненности ПХГ Франции и ФРГ

© РИА Новости . Алексей Даничев
Стенд компании "Газпром"
Стенд компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Заполненность газом подземных хранилищ Франции и Германии на 24 января находилась на самом низком уровне на эту дату за всю историю наблюдений, указал "Газпром".
"По данным Gas Infrastructure Europe, на 24 января заполненность ПХГ Франции и Германии – 36,6% и 37,4% соответственно – находится на самом низком уровне на эту дату за всю историю наблюдений", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
В Нидерландах запасы приблизились к минимальному уровню на эту дату, отмечается в сообщении.
Европа активно расходует газ из хранилищ. Отобрано уже 38,1 миллиарда кубометров газа – более чем три четверти (76%) от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону, указали в "Газпроме".
Технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность, напомнили в компании.
Меньше трети запасов газа осталось в единственном хранилище Прибалтики
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
