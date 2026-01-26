https://1prime.ru/20260126/gazprom-866922634.html
"Газпром" сообщил о самом низком уровне заполненности ПХГ Франции и ФРГ
"Газпром" сообщил о самом низком уровне заполненности ПХГ Франции и ФРГ - 26.01.2026, ПРАЙМ
"Газпром" сообщил о самом низком уровне заполненности ПХГ Франции и ФРГ
Заполненность газом подземных хранилищ Франции и Германии на 24 января находилась на самом низком уровне на эту дату за всю историю наблюдений, указал... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T21:41+0300
2026-01-26T21:41+0300
2026-01-26T21:41+0300
газ
франция
германия
нидерланды
газпром
gas infrastructure europe
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_02ab4347210c04303bbba4022f1744f7.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Заполненность газом подземных хранилищ Франции и Германии на 24 января находилась на самом низком уровне на эту дату за всю историю наблюдений, указал "Газпром". "По данным Gas Infrastructure Europe, на 24 января заполненность ПХГ Франции и Германии – 36,6% и 37,4% соответственно – находится на самом низком уровне на эту дату за всю историю наблюдений", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". В Нидерландах запасы приблизились к минимальному уровню на эту дату, отмечается в сообщении. Европа активно расходует газ из хранилищ. Отобрано уже 38,1 миллиарда кубометров газа – более чем три четверти (76%) от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону, указали в "Газпроме". Технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность, напомнили в компании.
https://1prime.ru/20260126/gaz-866921428.html
франция
германия
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42ee2dbfb39ea2072c9deff4a8acfe5e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, франция, германия, нидерланды, газпром, gas infrastructure europe, мировая экономика
Газ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, Газпром, Gas Infrastructure Europe, Мировая экономика
"Газпром" сообщил о самом низком уровне заполненности ПХГ Франции и ФРГ
"Газпром": на 24 января заполненность ПХГ Франции и Германии была на самом низком уровне