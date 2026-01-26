https://1prime.ru/20260126/gazprom-866922634.html

"Газпром" сообщил о самом низком уровне заполненности ПХГ Франции и ФРГ

"Газпром" сообщил о самом низком уровне заполненности ПХГ Франции и ФРГ - 26.01.2026, ПРАЙМ

"Газпром" сообщил о самом низком уровне заполненности ПХГ Франции и ФРГ

Заполненность газом подземных хранилищ Франции и Германии на 24 января находилась на самом низком уровне на эту дату за всю историю наблюдений, указал... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T21:41+0300

2026-01-26T21:41+0300

2026-01-26T21:41+0300

газ

франция

германия

нидерланды

газпром

gas infrastructure europe

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_02ab4347210c04303bbba4022f1744f7.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Заполненность газом подземных хранилищ Франции и Германии на 24 января находилась на самом низком уровне на эту дату за всю историю наблюдений, указал "Газпром". "По данным Gas Infrastructure Europe, на 24 января заполненность ПХГ Франции и Германии – 36,6% и 37,4% соответственно – находится на самом низком уровне на эту дату за всю историю наблюдений", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". В Нидерландах запасы приблизились к минимальному уровню на эту дату, отмечается в сообщении. Европа активно расходует газ из хранилищ. Отобрано уже 38,1 миллиарда кубометров газа – более чем три четверти (76%) от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону, указали в "Газпроме". Технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность, напомнили в компании.

https://1prime.ru/20260126/gaz-866921428.html

франция

германия

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, франция, германия, нидерланды, газпром, gas infrastructure europe, мировая экономика