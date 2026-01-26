https://1prime.ru/20260126/germaniya-866923465.html
Социальные взносы немцев могут составить половину их доходов к 2035 году
Социальные взносы немцев могут составить половину их доходов к 2035 году - 26.01.2026, ПРАЙМ
Социальные взносы немцев могут составить половину их доходов к 2035 году
Социальные взносы граждан Германии на медицину, пенсии и пособия по безработице к 2035 году могут составить половину их зарплаты, сообщает берлинский институт... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T21:56+0300
2026-01-26T21:56+0300
2026-01-26T21:56+0300
мировая экономика
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
БЕРЛИН, 26 янв - ПРАЙМ. Социальные взносы граждан Германии на медицину, пенсии и пособия по безработице к 2035 году могут составить половину их зарплаты, сообщает берлинский институт IGES по результатам проведенного исследования. "После прироста до 42,7% в 2026 году налогово-социальная нагрузка, как ожидается, уже в 2027 году подрастет примерно до 43,6%. На 2029 год IGES в базовом сценарии прогнозирует показатель на уровне около 46,3%. К 2035 году совокупный взнос в систему социального страхования увеличится примерно до 50%, а при неблагоприятном развитии - почти до 54%", - говорится в пресс-релизе на сайте института. Тем самым, как подчеркивают авторы прогноза, "социальная гарантия" прошлого кабмина ФРГ о сдерживании уровня взносов на уровне не выше 40% "окончательно становится недостижимой". Прогноз представляет собой расчеты динамики взносов по всем видам социального страхования - пенсионному, медицинскому, по уходу, а также страхованию по безработице вплоть до 2035 года. Также авторы исследования исходят из того, что уже в 2027 году дефицит, в частности, в системе медстрахования составит около 12 миллиардов евро. В настоящее время 42,7% взносов наполовину оплачиваются работодателями. Сверх этого дополнительно взимаются налоги. Авторы подчеркивают, что речь идет о прогнозах, основанных на предположении, что правительством страны не будут предприняты дополнительные меры по стабилизации финансового развития.
https://1prime.ru/20260125/frg-866891401.html
https://1prime.ru/20260126/es-866843799.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, германия
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
Социальные взносы немцев могут составить половину их доходов к 2035 году
IGES: взносы в соцстрахование в Германии к 2035 году могут составить половину зарплаты
БЕРЛИН, 26 янв - ПРАЙМ.
Социальные взносы граждан Германии на медицину, пенсии и пособия по безработице к 2035 году могут составить половину их зарплаты, сообщает
берлинский институт IGES по результатам проведенного исследования.
"После прироста до 42,7% в 2026 году налогово-социальная нагрузка, как ожидается, уже в 2027 году подрастет примерно до 43,6%. На 2029 год IGES в базовом сценарии прогнозирует показатель на уровне около 46,3%. К 2035 году совокупный взнос в систему социального страхования увеличится примерно до 50%, а при неблагоприятном развитии - почти до 54%", - говорится в пресс-релизе на сайте института.
В Германии обанкротился один из самых старых трактиров
Тем самым, как подчеркивают авторы прогноза, "социальная гарантия" прошлого кабмина ФРГ
о сдерживании уровня взносов на уровне не выше 40% "окончательно становится недостижимой".
Прогноз представляет собой расчеты динамики взносов по всем видам социального страхования - пенсионному, медицинскому, по уходу, а также страхованию по безработице вплоть до 2035 года.
Также авторы исследования исходят из того, что уже в 2027 году дефицит, в частности, в системе медстрахования составит около 12 миллиардов евро.
В настоящее время 42,7% взносов наполовину оплачиваются работодателями. Сверх этого дополнительно взимаются налоги.
Авторы подчеркивают, что речь идет о прогнозах, основанных на предположении, что правительством страны не будут предприняты дополнительные меры по стабилизации финансового развития.
"Выходит боком". В ЕС признали неудобную правду