В Госдуме предложили отменить ограничение по доходу для вычета на ребенка

В Госдуме предложили отменить ограничение по доходу для вычета на ребенка - 26.01.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили отменить ограничение по доходу для вычета на ребенка

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T01:21+0300

2026-01-26T01:21+0300

2026-01-26T01:21+0300

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила отменить ограничение по доходу в 450 тысяч рублей для предоставления стандартного налогового вычета на ребёнка-студента очной формы обучения до 24 лет. Соответствующие обращения в адрес главы министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, а также на имя министра финансов РФ Антона Силуанова имеются в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю отменить ограничение по доходу для стандартного вычета на ребёнка, включая ребёнка-студента очной формы обучения до 24 лет, внеся изменения в статью 218 НК РФ и исключив лимит 450 000 рублей, после которого налоговый вычет не применяется", - сказано в письме. Предлагаемое решение, как отмечается в документе, не меняет порядок подтверждения права: родитель подтверждает, что ребёнок находится на обеспечении, для студента дополнительно подтверждается очное обучение (справка либо электронная проверка при наличии). Уточняется, что работодатель применяет вычет ежемесячно в течение всего года до прекращения оснований (возраст, окончание очного обучения), без прекращения из-за лимита, что упростит администрирование: работодателям не нужно будет отслеживать момент превышения порога и делать перерасчёты с нужного месяца, это минимизирует ошибки, споры и обращения за налоговым вычетом, в том числе при смене работодателя или наличии нескольких мест работы. В обращении Лантратова рассказала, что, согласно статье 218 НК РФ и разъяснениям ФНС России, вычет предоставляется только до месяца, в котором доход налогоплательщика, рассчитанный нарастающим итогом с начала года, превысит 450 тысяч рублей, после чего вычет прекращается с месяца превышения. В результате, по ее мнению, возникает разрыв: семья продолжает нести расходы на ребёнка-студента до 24 лет (питание, проживание, транспорт, учебные материалы), но налоговая поддержка исчезает лишь из-за достижения лимита.

