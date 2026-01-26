Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили размещать флаг России в новых жилых кварталах - 26.01.2026
В Госдуме предложили размещать флаг России в новых жилых кварталах
В Госдуме предложили размещать флаг России в новых жилых кварталах - 26.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили размещать флаг России в новых жилых кварталах
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости рассказал о разработке законопроекта о размещении государственного флага России во всех новых... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T02:03+0300
2026-01-26T02:32+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости рассказал о разработке законопроекта о размещении государственного флага России во всех новых жилых кварталах. Как отметил парламентарий, соответствующий законопроект сейчас разрабатывается в Госдуме. По его словам, документ будет являться логичным продолжением законопроекта о флагах на спортивных объектах и частью системной работы по формированию национальной идентичности в повседневной среде. "Проектом устанавливается обязанность застройщиков многоквартирных жилых домов предусматривать в проектной документации и обустраивать за счет собственных средств центральный флагшток для размещения государственного флага Российской Федерации", - сказал Свищев. Согласно инициативе, флаг должен быть установлен так, чтобы его было видно из окон большинства квартир, а ответственность за его содержание предлагается возложить на управляющие компании. Свищев добавил, что флаг должен быть поднят постоянно, спуск допускается только в случае сильных неблагоприятных погодных условий - ураганный ветер или сильный гололед. По его словам, затраты для застройщиков на этапе строительства минимальны и закладываются в смету как элемент благоустройства, повышающий статус и привлекательность квартала. "Патриотизм живет не на парадах, а в сердце. Мы должны сделать так, чтобы, подходя к своему дому, человек видел не только подъезд и парковку, но и символ своей страны. Чтобы ребенок, глядя в окно, с детства знал цвета своего флага. Чтобы Родина для каждого из нас начиналась не где-то далеко, а у порога собственного дома. Пока кто-то за рубежом пытается стереть наш флаг с международных арен, пусть это остается их проблемой. У нас же, дома, мы не стираем, а поднимаем. Мы гордимся. Мы воспитываем с детства уважение к своим символам. И пусть каждый ребенок, выходя во двор своего дома, видит над собой флаг страны. И никто не вправе отнять у нас право на эту гордость у собственного подъезда", - заключил он. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий, что государственный флаг России должен быть постоянно вывешен на объектах спорта, зданиях организаций, являющихся объектами физической культуры и спорта.
россия, общество , госдума, лдпр
РОССИЯ, Общество , Госдума, ЛДПР
02:03 26.01.2026 (обновлено: 02:32 26.01.2026)
 
В Госдуме предложили размещать флаг России в новых жилых кварталах

В Госдуме разрабатывают проект о размещении флага России во всех новых жилых кварталах

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости рассказал о разработке законопроекта о размещении государственного флага России во всех новых жилых кварталах.
Как отметил парламентарий, соответствующий законопроект сейчас разрабатывается в Госдуме. По его словам, документ будет являться логичным продолжением законопроекта о флагах на спортивных объектах и частью системной работы по формированию национальной идентичности в повседневной среде.
"Проектом устанавливается обязанность застройщиков многоквартирных жилых домов предусматривать в проектной документации и обустраивать за счет собственных средств центральный флагшток для размещения государственного флага Российской Федерации", - сказал Свищев.
Согласно инициативе, флаг должен быть установлен так, чтобы его было видно из окон большинства квартир, а ответственность за его содержание предлагается возложить на управляющие компании.
Свищев добавил, что флаг должен быть поднят постоянно, спуск допускается только в случае сильных неблагоприятных погодных условий - ураганный ветер или сильный гололед. По его словам, затраты для застройщиков на этапе строительства минимальны и закладываются в смету как элемент благоустройства, повышающий статус и привлекательность квартала.
"Патриотизм живет не на парадах, а в сердце. Мы должны сделать так, чтобы, подходя к своему дому, человек видел не только подъезд и парковку, но и символ своей страны. Чтобы ребенок, глядя в окно, с детства знал цвета своего флага. Чтобы Родина для каждого из нас начиналась не где-то далеко, а у порога собственного дома. Пока кто-то за рубежом пытается стереть наш флаг с международных арен, пусть это остается их проблемой. У нас же, дома, мы не стираем, а поднимаем. Мы гордимся. Мы воспитываем с детства уважение к своим символам. И пусть каждый ребенок, выходя во двор своего дома, видит над собой флаг страны. И никто не вправе отнять у нас право на эту гордость у собственного подъезда", - заключил он.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий, что государственный флаг России должен быть постоянно вывешен на объектах спорта, зданиях организаций, являющихся объектами физической культуры и спорта.
 
Заголовок открываемого материала