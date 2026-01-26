Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о штрафах за распространение личных данных в чатах - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/gosduma-866896646.html
В Госдуме рассказали о штрафах за распространение личных данных в чатах
В Госдуме рассказали о штрафах за распространение личных данных в чатах - 26.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о штрафах за распространение личных данных в чатах
Штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет могут грозить за распространение в домовых чатах многоквартирных домов (МКД) личной... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T03:01+0300
2026-01-26T03:01+0300
общество
технологии
россия
рф
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866896646.jpg?1769385665
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет могут грозить за распространение в домовых чатах многоквартирных домов (МКД) личной информации граждан без их согласия, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Если домовой чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и в нем состоит значительное количество участников, сообщения в нем нередко признаются публичными. Незаконное распространение персональных данных без согласия влечет административную ответственность по статье 13.11 КоАП РФ со штрафом для граждан до 15 тысяч рублей, а в отдельных случаях и уголовную ответственность по статье 137 УК РФ, предусматривающей штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет", - сказал Якубовский. Парламентарий уточнил, что под персональными данными понимается публикация адресов, телефонов или иной личной информации. "Важно понимать, что анонимность в мессенджерах не освобождает от ответственности. Скриншоты переписки, показания участников чата и данные, получаемые от администраторов сервисов, принимаются судами в качестве доказательств", - заключил он. Президент РФ Владимир Путин 28 декабря подписал закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами МКД через домовые чаты на платформе Mах в порядке, установленном Минстроем России.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , технологии, россия, рф, владимир путин, госдума
Общество , Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Госдума
03:01 26.01.2026
 
В Госдуме рассказали о штрафах за распространение личных данных в чатах

Депутат Якубовский: за анонимность в МКД могут наказать штрафом до 200 тысяч рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет могут грозить за распространение в домовых чатах многоквартирных домов (МКД) личной информации граждан без их согласия, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Если домовой чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и в нем состоит значительное количество участников, сообщения в нем нередко признаются публичными. Незаконное распространение персональных данных без согласия влечет административную ответственность по статье 13.11 КоАП РФ со штрафом для граждан до 15 тысяч рублей, а в отдельных случаях и уголовную ответственность по статье 137 УК РФ, предусматривающей штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет", - сказал Якубовский.
Парламентарий уточнил, что под персональными данными понимается публикация адресов, телефонов или иной личной информации.
"Важно понимать, что анонимность в мессенджерах не освобождает от ответственности. Скриншоты переписки, показания участников чата и данные, получаемые от администраторов сервисов, принимаются судами в качестве доказательств", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин 28 декабря подписал закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами МКД через домовые чаты на платформе Mах в порядке, установленном Минстроем России.
 
ОбществоТехнологииРОССИЯРФВладимир ПутинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала