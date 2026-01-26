В Госдуме предложили ограничить число платных мест в вузах

https://1prime.ru/20260126/gosduma-866896936.html

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Ограничение числа платных мест в вузах планируется распространить на колледжи, законопроект внесут в парламент в июле 2026 года, сообщила вице-спикер ГД Виктория Абрамченко. "Принципы регулирования платного приема, утвержденные для вузов, необходимо распространить и на колледжи. По ряду направлений, например, таких как юриспруденция, более 80% студентов обучаются платно. Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда программах. В то же время реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов" - сказала "Известиям" Абрамченко. Такой законопроект разработают и внесут в парламент до конца этого созыва в июле 2026 года, отметила она.

