https://1prime.ru/20260126/gosduma-866922379.html

В ГД предложили обязать банки внедрять ИИ для проверки законности сделок

В ГД предложили обязать банки внедрять ИИ для проверки законности сделок - 26.01.2026, ПРАЙМ

В ГД предложили обязать банки внедрять ИИ для проверки законности сделок

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили обязать банки использовать искусственный интеллект (ИИ) для... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T21:38+0300

2026-01-26T21:38+0300

2026-01-26T21:38+0300

банки

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_0:18:3581:2032_1920x0_80_0_0_52332c6963fa077fb48852cc7943cecf.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили обязать банки использовать искусственный интеллект (ИИ) для проверки законности сделок и разблокировки счетов. Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым законодательно обязать банки внедрить искусственный интеллект в процесс проверки документов, подтверждающих законность банковских операций, с целью оперативной разблокировки счетов добросовестных клиентов", - сказано в документе. Авторы инициативы считают, что внедрение автоматизированных алгоритмов машинного обучения для поверки банковских документов помогло бы оперативно анализировать предоставленные клиентами документы: платежные поручения, договоры, счета, пояснительные записки и прочие доказательства добросовестности операции. Парламентарии отмечают, что реализация данных мер позволит сбалансировать борьбу с мошенничеством и защиту законопослушных клиентов. "Банки сохранят возможность блокировать подозрительные операции, но при предъявлении доказательств легальности сделок разблокировка будет происходить практически мгновенно", - заключается в документе.

https://1prime.ru/20250709/ai-859339942.html

https://1prime.ru/20251112/sbp-864469501.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы