https://1prime.ru/20260126/gosduma-866922379.html
В ГД предложили обязать банки внедрять ИИ для проверки законности сделок
В ГД предложили обязать банки внедрять ИИ для проверки законности сделок - 26.01.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили обязать банки внедрять ИИ для проверки законности сделок
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили обязать банки использовать искусственный интеллект (ИИ) для... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T21:38+0300
2026-01-26T21:38+0300
2026-01-26T21:38+0300
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_0:18:3581:2032_1920x0_80_0_0_52332c6963fa077fb48852cc7943cecf.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили обязать банки использовать искусственный интеллект (ИИ) для проверки законности сделок и разблокировки счетов. Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым законодательно обязать банки внедрить искусственный интеллект в процесс проверки документов, подтверждающих законность банковских операций, с целью оперативной разблокировки счетов добросовестных клиентов", - сказано в документе. Авторы инициативы считают, что внедрение автоматизированных алгоритмов машинного обучения для поверки банковских документов помогло бы оперативно анализировать предоставленные клиентами документы: платежные поручения, договоры, счета, пояснительные записки и прочие доказательства добросовестности операции. Парламентарии отмечают, что реализация данных мер позволит сбалансировать борьбу с мошенничеством и защиту законопослушных клиентов. "Банки сохранят возможность блокировать подозрительные операции, но при предъявлении доказательств легальности сделок разблокировка будет происходить практически мгновенно", - заключается в документе.
https://1prime.ru/20250709/ai-859339942.html
https://1prime.ru/20251112/sbp-864469501.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_eab215a93c6c3b50271edbb4805f9bc7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы
В ГД предложили обязать банки внедрять ИИ для проверки законности сделок
Депутаты Госдумы предложили обязать банки использовать ИИ для проверки законности сделок
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили обязать банки использовать искусственный интеллект (ИИ) для проверки законности сделок и разблокировки счетов.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Банк России выпустил кодекс этики по работе с ИИ для финансовых организаций
"Считаем необходимым законодательно обязать банки внедрить искусственный интеллект в процесс проверки документов, подтверждающих законность банковских операций, с целью оперативной разблокировки счетов добросовестных клиентов", - сказано в документе.
Авторы инициативы считают, что внедрение автоматизированных алгоритмов машинного обучения для поверки банковских документов помогло бы оперативно анализировать предоставленные клиентами документы: платежные поручения, договоры, счета, пояснительные записки и прочие доказательства добросовестности операции.
Парламентарии отмечают, что реализация данных мер позволит сбалансировать борьбу с мошенничеством и защиту законопослушных клиентов.
"Банки сохранят возможность блокировать подозрительные операции, но при предъявлении доказательств легальности сделок разблокировка будет происходить практически мгновенно", - заключается в документе.
Банки будут проверять переводы по СБП на признаки мошенничества