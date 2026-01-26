Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили обязать банки внедрять ИИ для проверки законности сделок - 26.01.2026
В ГД предложили обязать банки внедрять ИИ для проверки законности сделок
В ГД предложили обязать банки внедрять ИИ для проверки законности сделок - 26.01.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили обязать банки внедрять ИИ для проверки законности сделок
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили обязать банки использовать искусственный интеллект (ИИ) для... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T21:38+0300
2026-01-26T21:38+0300
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_0:18:3581:2032_1920x0_80_0_0_52332c6963fa077fb48852cc7943cecf.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили обязать банки использовать искусственный интеллект (ИИ) для проверки законности сделок и разблокировки счетов. Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым законодательно обязать банки внедрить искусственный интеллект в процесс проверки документов, подтверждающих законность банковских операций, с целью оперативной разблокировки счетов добросовестных клиентов", - сказано в документе. Авторы инициативы считают, что внедрение автоматизированных алгоритмов машинного обучения для поверки банковских документов помогло бы оперативно анализировать предоставленные клиентами документы: платежные поручения, договоры, счета, пояснительные записки и прочие доказательства добросовестности операции. Парламентарии отмечают, что реализация данных мер позволит сбалансировать борьбу с мошенничеством и защиту законопослушных клиентов. "Банки сохранят возможность блокировать подозрительные операции, но при предъявлении доказательств легальности сделок разблокировка будет происходить практически мгновенно", - заключается в документе.
банки, финансы
Банки, Финансы
21:38 26.01.2026
 
В ГД предложили обязать банки внедрять ИИ для проверки законности сделок

Депутаты Госдумы предложили обязать банки использовать ИИ для проверки законности сделок

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Здание Государственной думы России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили обязать банки использовать искусственный интеллект (ИИ) для проверки законности сделок и разблокировки счетов.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым законодательно обязать банки внедрить искусственный интеллект в процесс проверки документов, подтверждающих законность банковских операций, с целью оперативной разблокировки счетов добросовестных клиентов", - сказано в документе.
Авторы инициативы считают, что внедрение автоматизированных алгоритмов машинного обучения для поверки банковских документов помогло бы оперативно анализировать предоставленные клиентами документы: платежные поручения, договоры, счета, пояснительные записки и прочие доказательства добросовестности операции.
Парламентарии отмечают, что реализация данных мер позволит сбалансировать борьбу с мошенничеством и защиту законопослушных клиентов.
"Банки сохранят возможность блокировать подозрительные операции, но при предъявлении доказательств легальности сделок разблокировка будет происходить практически мгновенно", - заключается в документе.
Банки, Финансы
 
 
