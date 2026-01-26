Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД рассмотрит проект об ужесточении ответственности при регулировании цен - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/gosduma-866925571.html
ГД рассмотрит проект об ужесточении ответственности при регулировании цен
ГД рассмотрит проект об ужесточении ответственности при регулировании цен - 26.01.2026, ПРАЙМ
ГД рассмотрит проект об ужесточении ответственности при регулировании цен
Госдума на пленарном заседании 27 января рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для руководителей региональных органов... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T23:46+0300
2026-01-26T23:46+0300
россия
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании 27 января рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для руководителей региональных органов регулирования цен и тарифов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "На пленарном заседании 27 января рассмотрим в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для руководителей региональных органов регулирования цен и тарифов", - сказал Володин журналистам по итогам заседания совета ГД. Он отметил, что анализ правоприменительной практики ФАС России показывает значительное количество нарушений в сфере тарифообразования и неисполнения законных предписаний: в ряде регионов руководители органов тарифного регулирования привлекались к ответственности пять и более раз за короткий период. Председатель Госдумы подчеркнул, что действующие штрафные санкции не позволяют предупредить совершение очередных нарушений лицами, которые уже за них привлекались, а также новых фактов. "Процедура тарифообразования станет прозрачнее, а ответственность региональных органов - выше. Когда под угрозой окажется карьера чиновника, дисциплины в исполнении предписаний об устранении нарушений станет больше. Решение станет продолжением работы по наведению порядка - это вопрос защиты интересов людей", - заключил Володин. Законопроектом предлагается предусмотреть административную ответственность в виде безальтернативной дисквалификации для должностных лиц органов регулирования, которые систематически - три и более раз в течение года - совершили правонарушения, выразившиеся в невыполнении законных решений (предписаний) ФАС России.
https://1prime.ru/20260126/mts-866923289.html
https://1prime.ru/20251216/gosduma--865608277.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_43f9f41c8dca1ccda79003dd9ce30c0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
23:46 26.01.2026
 
ГД рассмотрит проект об ужесточении ответственности при регулировании цен

Госдума обсудит ужесточение ответственности для чиновников при регулировании цен

Дума
Дума
Дума. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании 27 января рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для руководителей региональных органов регулирования цен и тарифов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"На пленарном заседании 27 января рассмотрим в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для руководителей региональных органов регулирования цен и тарифов", - сказал Володин журналистам по итогам заседания совета ГД.
Работа офиса МТС - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
МТС прокомментировал предупреждение ФАС о нарушении мирового соглашения
Вчера, 21:52
Он отметил, что анализ правоприменительной практики ФАС России показывает значительное количество нарушений в сфере тарифообразования и неисполнения законных предписаний: в ряде регионов руководители органов тарифного регулирования привлекались к ответственности пять и более раз за короткий период. Председатель Госдумы подчеркнул, что действующие штрафные санкции не позволяют предупредить совершение очередных нарушений лицами, которые уже за них привлекались, а также новых фактов.
"Процедура тарифообразования станет прозрачнее, а ответственность региональных органов - выше. Когда под угрозой окажется карьера чиновника, дисциплины в исполнении предписаний об устранении нарушений станет больше. Решение станет продолжением работы по наведению порядка - это вопрос защиты интересов людей", - заключил Володин.
Законопроектом предлагается предусмотреть административную ответственность в виде безальтернативной дисквалификации для должностных лиц органов регулирования, которые систематически - три и более раз в течение года - совершили правонарушения, выразившиеся в невыполнении законных решений (предписаний) ФАС России.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
ГД предложила ускорить разработку проекта по стабилизации цен на продукты
16 декабря 2025, 16:15
 
РОССИЯВячеслав ВолодинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала