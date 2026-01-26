ГД рассмотрит проект об ужесточении ответственности при регулировании цен

https://1prime.ru/20260126/gosduma-866925571.html

2026-01-26T23:46+0300

россия

вячеслав володин

госдума

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании 27 января рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для руководителей региональных органов регулирования цен и тарифов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "На пленарном заседании 27 января рассмотрим в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для руководителей региональных органов регулирования цен и тарифов", - сказал Володин журналистам по итогам заседания совета ГД. Он отметил, что анализ правоприменительной практики ФАС России показывает значительное количество нарушений в сфере тарифообразования и неисполнения законных предписаний: в ряде регионов руководители органов тарифного регулирования привлекались к ответственности пять и более раз за короткий период. Председатель Госдумы подчеркнул, что действующие штрафные санкции не позволяют предупредить совершение очередных нарушений лицами, которые уже за них привлекались, а также новых фактов. "Процедура тарифообразования станет прозрачнее, а ответственность региональных органов - выше. Когда под угрозой окажется карьера чиновника, дисциплины в исполнении предписаний об устранении нарушений станет больше. Решение станет продолжением работы по наведению порядка - это вопрос защиты интересов людей", - заключил Володин. Законопроектом предлагается предусмотреть административную ответственность в виде безальтернативной дисквалификации для должностных лиц органов регулирования, которые систематически - три и более раз в течение года - совершили правонарушения, выразившиеся в невыполнении законных решений (предписаний) ФАС России.

