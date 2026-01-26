Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США подготовили планы по военной операции в Гренландии - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/grenlandiya-866897685.html
СМИ: США подготовили планы по военной операции в Гренландии
СМИ: США подготовили планы по военной операции в Гренландии - 26.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: США подготовили планы по военной операции в Гренландии
США не отказались от планов по возможному военному вторжению в Гренландию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T06:10+0300
2026-01-26T06:12+0300
гренландия
сша
вашингтон
дональд трамп
марко рубио
марк рютте
reuters
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860002468_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a33ff7104d5e4df790f2b54c9f1d6107.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. США не отказались от планов по возможному военному вторжению в Гренландию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. "Эти комментарии посеяли замешательство и тревогу в Вашингтоне и среди союзников США. На Капитолийском холме демократы и республиканцы начали проявлять беспокойство — по словам двух источников, знакомых с ситуацией, администрация, похоже, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом", — говорится в материале. Как пояснили источники, законодатели уведомили госсекретаря Марко Рубио и высокопоставленных сотрудников Белого дома о возможности импичмента Трампу, если будет предпринята военная интервенция в Гренландию. Несмотря на некоторое снижение напряженности вокруг острова и разговоры о его возможной покупке между президентом США и генсеком НАТО Марком Рютте, близкие к администрации лица заверили, что сценарий военного захвата острова никогда серьезно не обсуждался. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Трамп ранее сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
гренландия
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860002468_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1d3409b023a3bd242f9d9a69798593fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
гренландия, сша, вашингтон, дональд трамп, марко рубио, марк рютте, reuters, нато
Гренландия, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Марко Рубио, Марк Рютте, Reuters, НАТО
06:10 26.01.2026 (обновлено: 06:12 26.01.2026)
 
СМИ: США подготовили планы по военной операции в Гренландии

Reuters: США не отказались от планов по военной операции в Гренландии

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. США не отказались от планов по возможному военному вторжению в Гренландию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Эти комментарии посеяли замешательство и тревогу в Вашингтоне и среди союзников США. На Капитолийском холме демократы и республиканцы начали проявлять беспокойство — по словам двух источников, знакомых с ситуацией, администрация, похоже, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом", — говорится в материале.
Как пояснили источники, законодатели уведомили госсекретаря Марко Рубио и высокопоставленных сотрудников Белого дома о возможности импичмента Трампу, если будет предпринята военная интервенция в Гренландию.
Несмотря на некоторое снижение напряженности вокруг острова и разговоры о его возможной покупке между президентом США и генсеком НАТО Марком Рютте, близкие к администрации лица заверили, что сценарий военного захвата острова никогда серьезно не обсуждался.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Трамп ранее сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
 
ГренландияСШАВАШИНГТОНДональд ТрампМарко РубиоМарк РюттеReutersНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала