https://1prime.ru/20260126/grenlandiya-866897685.html

СМИ: США подготовили планы по военной операции в Гренландии

СМИ: США подготовили планы по военной операции в Гренландии - 26.01.2026, ПРАЙМ

СМИ: США подготовили планы по военной операции в Гренландии

США не отказались от планов по возможному военному вторжению в Гренландию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T06:10+0300

2026-01-26T06:10+0300

2026-01-26T06:12+0300

гренландия

сша

вашингтон

дональд трамп

марко рубио

марк рютте

reuters

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860002468_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a33ff7104d5e4df790f2b54c9f1d6107.jpg

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. США не отказались от планов по возможному военному вторжению в Гренландию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. "Эти комментарии посеяли замешательство и тревогу в Вашингтоне и среди союзников США. На Капитолийском холме демократы и республиканцы начали проявлять беспокойство — по словам двух источников, знакомых с ситуацией, администрация, похоже, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом", — говорится в материале. Как пояснили источники, законодатели уведомили госсекретаря Марко Рубио и высокопоставленных сотрудников Белого дома о возможности импичмента Трампу, если будет предпринята военная интервенция в Гренландию. Несмотря на некоторое снижение напряженности вокруг острова и разговоры о его возможной покупке между президентом США и генсеком НАТО Марком Рютте, близкие к администрации лица заверили, что сценарий военного захвата острова никогда серьезно не обсуждался. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Трамп ранее сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

гренландия

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гренландия, сша, вашингтон, дональд трамп, марко рубио, марк рютте, reuters, нато