СМИ: США подготовили планы по военной операции в Гренландии

Reuters: США не отказались от планов по военной операции в Гренландии
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. США не отказались от планов по возможному военному вторжению в Гренландию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Эти комментарии посеяли замешательство и тревогу в Вашингтоне и среди союзников США. На Капитолийском холме демократы и республиканцы начали проявлять беспокойство — по словам двух источников, знакомых с ситуацией, администрация, похоже, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом", — говорится в материале.
Как пояснили источники, законодатели уведомили госсекретаря Марко Рубио и высокопоставленных сотрудников Белого дома о возможности импичмента Трампу, если будет предпринята военная интервенция в Гренландию.
Несмотря на некоторое снижение напряженности вокруг острова и разговоры о его возможной покупке между президентом США и генсеком НАТО Марком Рютте, близкие к администрации лица заверили, что сценарий военного захвата острова никогда серьезно не обсуждался.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Трамп ранее сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.