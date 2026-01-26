https://1prime.ru/20260126/grenlandiya-866903584.html
ЕС представит инвестиционный пакет Гренландии
ЕС представит инвестиционный пакет Гренландии - 26.01.2026, ПРАЙМ
ЕС представит инвестиционный пакет Гренландии
Евросоюз представит инвестиционный пакет для Гренландии, направленный на повышение качества жизни на острове, сообщил офис еврокомиссара по международному... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T11:17+0300
2026-01-26T11:17+0300
2026-01-26T11:17+0300
мировая экономика
гренландия
сша
дания
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Евросоюз представит инвестиционный пакет для Гренландии, направленный на повышение качества жизни на острове, сообщил офис еврокомиссара по международному партнерству Йозефа Сикелы. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС удвоит финансовую поддержку Гренландии. "Мы готовим крупный пакет инвестиций, который улучшит повседневную жизнь в Гренландии и усилит нашу решительную поддержку права гренландцев на определение собственного будущего", - цитирует заявление еврокомиссара издание Politico. Издание пишет, что инвестиции будут направлены на развитие возобновляемых источников энергии, обеспечение связи, а также на развитие проекта ЕС Amitsoq Graphite, целью которого является добыча графита для оборонных предприятий и заводов, занимающихся производством электромобилей. Как сообщает Politico, детали инвестиционного пакета будут объявлены во время грядущей встречи Сикелы с властями острова. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
https://1prime.ru/20260125/pushkov-866887186.html
гренландия
сша
дания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, гренландия, сша, дания, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес
Мировая экономика, Гренландия, США, ДАНИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС
ЕС представит инвестиционный пакет Гренландии
ЕС представит инвестпакет для Гренландии, направленный на улучшение качества жизни
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Евросоюз представит инвестиционный пакет для Гренландии, направленный на повышение качества жизни на острове, сообщил офис еврокомиссара по международному партнерству Йозефа Сикелы.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила, что ЕС
удвоит финансовую поддержку Гренландии
.
Пушков оценил ситуацию вокруг Гренландии
"Мы готовим крупный пакет инвестиций, который улучшит повседневную жизнь в Гренландии и усилит нашу решительную поддержку права гренландцев на определение собственного будущего", - цитирует заявление еврокомиссара издание Politico
.
Издание пишет, что инвестиции будут направлены на развитие возобновляемых источников энергии, обеспечение связи, а также на развитие проекта ЕС Amitsoq Graphite, целью которого является добыча графита для оборонных предприятий и заводов, занимающихся производством электромобилей.
Как сообщает Politico, детали инвестиционного пакета будут объявлены во время грядущей встречи Сикелы с властями острова.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп
неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США
. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.