https://1prime.ru/20260126/grenlandiya-866903584.html

ЕС представит инвестиционный пакет Гренландии

ЕС представит инвестиционный пакет Гренландии - 26.01.2026, ПРАЙМ

ЕС представит инвестиционный пакет Гренландии

Евросоюз представит инвестиционный пакет для Гренландии, направленный на повышение качества жизни на острове, сообщил офис еврокомиссара по международному... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T11:17+0300

2026-01-26T11:17+0300

2026-01-26T11:17+0300

мировая экономика

гренландия

сша

дания

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Евросоюз представит инвестиционный пакет для Гренландии, направленный на повышение качества жизни на острове, сообщил офис еврокомиссара по международному партнерству Йозефа Сикелы. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС удвоит финансовую поддержку Гренландии. "Мы готовим крупный пакет инвестиций, который улучшит повседневную жизнь в Гренландии и усилит нашу решительную поддержку права гренландцев на определение собственного будущего", - цитирует заявление еврокомиссара издание Politico. Издание пишет, что инвестиции будут направлены на развитие возобновляемых источников энергии, обеспечение связи, а также на развитие проекта ЕС Amitsoq Graphite, целью которого является добыча графита для оборонных предприятий и заводов, занимающихся производством электромобилей. Как сообщает Politico, детали инвестиционного пакета будут объявлены во время грядущей встречи Сикелы с властями острова. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

https://1prime.ru/20260125/pushkov-866887186.html

гренландия

сша

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, гренландия, сша, дания, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес