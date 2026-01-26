Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.01.2026 ЕС представит инвестиционный пакет Гренландии
https://1prime.ru/20260126/grenlandiya-866903584.html
ЕС представит инвестиционный пакет Гренландии
Евросоюз представит инвестиционный пакет для Гренландии, направленный на повышение качества жизни на острове, сообщил офис еврокомиссара по международному... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T11:17+0300
2026-01-26T11:17+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Евросоюз представит инвестиционный пакет для Гренландии, направленный на повышение качества жизни на острове, сообщил офис еврокомиссара по международному партнерству Йозефа Сикелы. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС удвоит финансовую поддержку Гренландии. "Мы готовим крупный пакет инвестиций, который улучшит повседневную жизнь в Гренландии и усилит нашу решительную поддержку права гренландцев на определение собственного будущего", - цитирует заявление еврокомиссара издание Politico. Издание пишет, что инвестиции будут направлены на развитие возобновляемых источников энергии, обеспечение связи, а также на развитие проекта ЕС Amitsoq Graphite, целью которого является добыча графита для оборонных предприятий и заводов, занимающихся производством электромобилей. Как сообщает Politico, детали инвестиционного пакета будут объявлены во время грядущей встречи Сикелы с властями острова. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
ЕС представит инвестиционный пакет Гренландии

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Евросоюз представит инвестиционный пакет для Гренландии, направленный на повышение качества жизни на острове, сообщил офис еврокомиссара по международному партнерству Йозефа Сикелы.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС удвоит финансовую поддержку Гренландии.
"Мы готовим крупный пакет инвестиций, который улучшит повседневную жизнь в Гренландии и усилит нашу решительную поддержку права гренландцев на определение собственного будущего", - цитирует заявление еврокомиссара издание Politico.
Издание пишет, что инвестиции будут направлены на развитие возобновляемых источников энергии, обеспечение связи, а также на развитие проекта ЕС Amitsoq Graphite, целью которого является добыча графита для оборонных предприятий и заводов, занимающихся производством электромобилей.
Как сообщает Politico, детали инвестиционного пакета будут объявлены во время грядущей встречи Сикелы с властями острова.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
 
