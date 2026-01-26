https://1prime.ru/20260126/indiya-866921604.html
Индия и Евросоюз завершили переговоры по соглашению о свободной торговле
Индия и Евросоюз завершили переговоры по соглашению о свободной торговле - 26.01.2026, ПРАЙМ
Индия и Евросоюз завершили переговоры по соглашению о свободной торговле
Индия и Европейский союз завершили переговоры по долгожданному торговому соглашению, заявил замминистра торговли и промышленности Индии Раджеш Агравал. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T21:12+0300
2026-01-26T21:12+0300
2026-01-26T21:12+0300
мировая экономика
индия
сша
ес
volkswagen
bmw
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – ПРАЙМ. Индия и Европейский союз завершили переговоры по долгожданному торговому соглашению, заявил замминистра торговли и промышленности Индии Раджеш Агравал. Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь договоренностей по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и спиртные напитки, а также передвижение людей. Переговоры по соглашению были возобновлены в мае 2021 года. В феврале 2025 года года Индия и ЕС решили завершить переговоры по соглашению о свободной торговле к концу 2025 года на фоне действий США по введению пошлин. "Переговоры по соглашению о свободной торговле между Индией и ЕС завершены, и о сделке будет объявлено во вторник... Это будет сбалансированное, перспективное соглашение для лучшей экономической интеграции с ЕС. Соглашение будет способствовать развитию торговли и инвестиций между обеими сторонами", - сказал Агравал журналистам. Он отметил, что официальное подписание соглашения состоится после юридической проверки текста, которая может занять до 5-6 месяцев. Ожидается, что соглашение о свободной торговле между Индией и ЕС, которое получило название "мать всех сделок", смягчит последствия 50-процентных тарифов США в адрес Индии за счет расширения двусторонней торговли и увеличения индийского экспорта таких товаров, как текстиль и ювелирные изделия. Также ожидается, что соглашение откроет индийский автомобильный рынок для европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, снизив тарифы с 110% до 40%. Автомобильная отрасль считается одним из наиболее защищенных секторов индийской экономики, и в настоящее время в ней доминируют японская компания Suzuki Motor, а также отечественные бренды Mahindra и Tata, которые вместе занимают две трети рынка. В настоящее время доля ЕС на индийском автомобильном рынке, составляющем 4,4 миллиона автомобилей в год, составляет всего 4%. Двусторонняя торговля товарами между Индией и ЕС в 2024-2025 годах составила 136,53 миллиарда долларов, что делает ЕС крупнейшим торговым партнером Индии по товарам. Объем торговли услугами в 2024 году составил 83,1 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20260121/indiya-866735189.html
https://1prime.ru/20260117/es-866614028.html
индия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_12bdf9a2e01f394a28e1d66691cc7b11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, индия, сша, ес, volkswagen, bmw
Мировая экономика, ИНДИЯ, США, ЕС, Volkswagen, BMW
Индия и Евросоюз завершили переговоры по соглашению о свободной торговле
Индия и ЕС завершили переговоры по торговому соглашению о свободной торговле
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – ПРАЙМ. Индия и Европейский союз завершили переговоры по долгожданному торговому соглашению, заявил замминистра торговли и промышленности Индии Раджеш Агравал.
Индия
начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС
в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь договоренностей по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и спиртные напитки, а также передвижение людей. Переговоры по соглашению были возобновлены в мае 2021 года. В феврале 2025 года года Индия и ЕС решили завершить переговоры по соглашению о свободной торговле к концу 2025 года на фоне действий США
по введению пошлин.
Россия нарастила импорт мяса из Индии почти втрое
"Переговоры по соглашению о свободной торговле между Индией и ЕС завершены, и о сделке будет объявлено во вторник... Это будет сбалансированное, перспективное соглашение для лучшей экономической интеграции с ЕС. Соглашение будет способствовать развитию торговли и инвестиций между обеими сторонами", - сказал Агравал журналистам.
Он отметил, что официальное подписание соглашения состоится после юридической проверки текста, которая может занять до 5-6 месяцев.
Ожидается, что соглашение о свободной торговле между Индией и ЕС, которое получило название "мать всех сделок", смягчит последствия 50-процентных тарифов США в адрес Индии за счет расширения двусторонней торговли и увеличения индийского экспорта таких товаров, как текстиль и ювелирные изделия.
Также ожидается, что соглашение откроет индийский автомобильный рынок для европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen
, Mercedes-Benz
и BMW
, снизив тарифы с 110% до 40%. Автомобильная отрасль считается одним из наиболее защищенных секторов индийской экономики, и в настоящее время в ней доминируют японская компания Suzuki Motor, а также отечественные бренды Mahindra и Tata, которые вместе занимают две трети рынка. В настоящее время доля ЕС на индийском автомобильном рынке, составляющем 4,4 миллиона автомобилей в год, составляет всего 4%.
Двусторонняя торговля товарами между Индией и ЕС в 2024-2025 годах составила 136,53 миллиарда долларов, что делает ЕС крупнейшим торговым партнером Индии по товарам. Объем торговли услугами в 2024 году составил 83,1 миллиарда долларов.
Евросоюз и рынок Меркосур заключили соглашение о свободной торговле