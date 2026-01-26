https://1prime.ru/20260126/indiya-866921604.html

Индия и Евросоюз завершили переговоры по соглашению о свободной торговле

Индия и Евросоюз завершили переговоры по соглашению о свободной торговле - 26.01.2026, ПРАЙМ

Индия и Евросоюз завершили переговоры по соглашению о свободной торговле

Индия и Европейский союз завершили переговоры по долгожданному торговому соглашению, заявил замминистра торговли и промышленности Индии Раджеш Агравал. | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T21:12+0300

2026-01-26T21:12+0300

2026-01-26T21:12+0300

мировая экономика

индия

сша

ес

volkswagen

bmw

https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – ПРАЙМ. Индия и Европейский союз завершили переговоры по долгожданному торговому соглашению, заявил замминистра торговли и промышленности Индии Раджеш Агравал. Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь договоренностей по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и спиртные напитки, а также передвижение людей. Переговоры по соглашению были возобновлены в мае 2021 года. В феврале 2025 года года Индия и ЕС решили завершить переговоры по соглашению о свободной торговле к концу 2025 года на фоне действий США по введению пошлин. "Переговоры по соглашению о свободной торговле между Индией и ЕС завершены, и о сделке будет объявлено во вторник... Это будет сбалансированное, перспективное соглашение для лучшей экономической интеграции с ЕС. Соглашение будет способствовать развитию торговли и инвестиций между обеими сторонами", - сказал Агравал журналистам. Он отметил, что официальное подписание соглашения состоится после юридической проверки текста, которая может занять до 5-6 месяцев. Ожидается, что соглашение о свободной торговле между Индией и ЕС, которое получило название "мать всех сделок", смягчит последствия 50-процентных тарифов США в адрес Индии за счет расширения двусторонней торговли и увеличения индийского экспорта таких товаров, как текстиль и ювелирные изделия. Также ожидается, что соглашение откроет индийский автомобильный рынок для европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, снизив тарифы с 110% до 40%. Автомобильная отрасль считается одним из наиболее защищенных секторов индийской экономики, и в настоящее время в ней доминируют японская компания Suzuki Motor, а также отечественные бренды Mahindra и Tata, которые вместе занимают две трети рынка. В настоящее время доля ЕС на индийском автомобильном рынке, составляющем 4,4 миллиона автомобилей в год, составляет всего 4%. Двусторонняя торговля товарами между Индией и ЕС в 2024-2025 годах составила 136,53 миллиарда долларов, что делает ЕС крупнейшим торговым партнером Индии по товарам. Объем торговли услугами в 2024 году составил 83,1 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20260121/indiya-866735189.html

https://1prime.ru/20260117/es-866614028.html

индия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, индия, сша, ес, volkswagen, bmw