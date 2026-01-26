https://1prime.ru/20260126/interview-866833080.html

Татьяна Машкова: российский бизнес не должен просто уйти из Венесуэлы

Татьяна Машкова: российский бизнес не должен просто уйти из Венесуэлы

Татьяна Машкова: российский бизнес не должен просто уйти из Венесуэлы

Нельзя допустить того, чтобы присутствие России в Латинской Америке свернулось как шагреневая кожа, считает генеральный директор Национального комитета...

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Нельзя допустить того, чтобы присутствие России в Латинской Америке свернулось как шагреневая кожа, считает генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова. В интервью агентству "Прайм" она рассказала, что происходит в Венесуэле после похищения Николаса Мадуро, чем российскому бизнесу интересна Латинская Америка, какая прививка Фиделя Кастро до сих пор активна на Кубе, какой российский фильм вызвал ажиотаж в Буэнос-Айресе и почему россиянам не стоит бояться дефицита бананов. Беседовал Серго Кухианидзе.- Неужели следующим президентом Боливарианской Республики Венесуэла станет венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо?- Почему вы так решили?- Ну как после того, как она преподнесла президенту США Дональду Трампу свою Нобелевскую премию мира, он ведь должен ее отблагодарить?- Случай безусловно вопиющий, выходящий за рамки приличия, это настоящая пощечина норвежскому Нобелевскому комитету.Поступок Мачадо можно рассматривать, как глубокий придворный реверанс перед господином Трампом в надежде на какие-то пряники в дальнейшем. Президент США, так любящий лесть, его, конечно, оценил. На днях он уже высказался, что хотел бы видеть Мачадо вовлеченной в процессы, связанные с ситуацией в стране. И хотя сегодняшний мир таков, что в нем не осталось правил и возможно все, Мария Мачадо вряд ли станет президентом Венесуэлы.Такое ощущение у меня сложилось еще в 2024 году во время пребывания в Каракасе в качестве наблюдателя на президентских выборах. Тогда мне показалось, что госпожа Мачадо – не самая популярная личность в стране.Впрочем, сейчас все это – гадание на кофейной гуще. Игра ведется без правил. Точно известно, что у Венесуэлы сегодня есть временный уполномоченный президент Дэлси Родригес, с которой Москва поддерживает контакты. Ну, а что будет через 90 дней, когда истечет объявленное в стране чрезвычайное положение, не знает никто.- В конце прошлого года Москва и Каракас ратифицировали Договор о стратегическом партнерстве, но человек, подписавший его с венесуэльской стороны – Николас Мадуро, свергнут. Как ситуация в Венесуэле скажется на торгово-экономических отношениях наших стран?- Случившееся в первых числах января в Каракасе, вне всякого сомнения, было шоком для всех и для отечественного бизнеса в том числе. Ведь наши предприниматели уже инвестировали немалые средства в Венесуэлу. Скажем, компания "Росзарубежнефть" достаточно давно работает в стране в рамках межправительственного соглашения и не собирается отказываться от своих активов, несмотря на заявление Трампа о том, что он сейчас контролирует весь экспорт венесуэльской нефти.Думаю, что с его стороны это политическая бравада. Россию не убрать с нефтяного рынка Венесуэлы. Нам следует быть прагматиками и понять, что вполне возможно взаимовыгодные связи между российскими и американскими нефтяными компаниями. Кстати, не все американские нефтяники, которых президент США пригласил в Венесуэлу, торопятся прийти на этот рынок. Некоторые из них вообще заявили, что их не интересует тяжелая венесуэльская нефть, требующая колоссальных инвестиций.Существуют и другие договоренности и документы, подписанные между деловыми людьми России и Венесуэлы. На наш взгляд, эти согласованные обязательства надо выполнять даже в обстановке правового хаоса. Российские бизнесмены не могут и не должны просто развернуться и уйти. Им обязательно надо продолжать свою деятельность.Наши две страны связывает не только многолетняя дружба, но и вполне прагматическая обоюдная заинтересованность в сфере энергетики, фармацевтики, туризма, поставок продукции агробизнеса. Россия может предложить венесуэльским партнерам самые разные технологии, например, в сфере ИКТ.- Однако посольство РФ в Каракасе рекомендует российским гражданам воздержаться от посещений Венесуэлы без крайней необходимости.- Безусловно это совершенно правильно. Наше государство заботится о безопасности своих граждан.Быть может, я выскажу крамольную мысль, но в возникшей ситуации многое, по-моему, зависит от личной храбрости каждого руководителя компании, от того, есть ли в его характере некий авантюрный дух. В нынешней ситуации получить сложно какие-то гарантии. Как известно, кто не рискует…, тот не попробует вкусного венесуэльского кофе.Важно российским бизнесменам не испугаться и не занять выжидательную позицию, не упустить свой шанс на венесуэльском рынке. Поверьте, венесуэльские партнеры по достоинству оценят решительность и деловой подход наших предпринимателей!В эти дни мне несколько раз задавали вопрос: "А ты бы сейчас полетела в Венесуэлу?". Мой ответ: "Я бы полетела, но вам надо решать самим". Кстати, российские туристы, побывавшие недавно на острове Маргарита, рассказывают, что там тихо и спокойно. Этот остров – чисто туристическое место. Венесуэльская авиакомпания Conviasa по-прежнему выполняет регулярные рейсы по маршруту Москва-Маргарита-Каракас и раз в две недели возвращается в Москву через Гавану.При всей сложности ситуации, Венесуэла не оккупирована, она остается независимым государством, где руководящие посты по-прежнему занимают соратники Николая Мадуро. Венесуэла не свернула свои отношения с разными странами в рамках международных организаций.- А что с венесуэльскими бананами, российские потребители, похоже, теперь их не скоро увидят?- Но они их никогда и не видели. Дело в том, что 98% бананов поступают на рынок РФ из Эквадора. Так что дефицит бананов россиянам не грозит. Этот один из древнейших фастфудов остается с нами. Кстати, бананы, говорят, еще и нервы успокаивают, а это сейчас как раз то, что нужно.Венесуэла славится своим кофе и шоколадом, производит первоклассный ром, хорошие сигары, морепродукты. Рынок России открыт для этих продуктов. А сама я с удовольствием ношу венесуэльские джинсы, сшитые на венесуэльской фабрике из денима, произведенного из венесуэльского хлопка.- После операции в Каракасе не станет ли Куба следующим шагом в новой "Доктрине Монро" США? - Кубинцев, уверена, не запугать, легко они точно не сдадутся. Куба 67 лет не поддавалась массированному прессингу Вашингтона не для того, чтобы сейчас легко уступить и все отдать! Кубинские политики не только решительно выступили против акции Трампа в Каракасе, но и заявили, что в случае американской интервенции дадут янки отпор.Позиция кубинцев вызывает у меня бесконечное уважение, они были и остаются революционерами. Прививка свободы, сделанная в январе 1959 года Фиделем Кастро, все еще активна.- Знаменитый писатель Габриэль Гарсия Маркес однажды заметил, что, если бы не Куба, вся Латинская Америка говорила бы по-английски.- Афористично, остроумно, справедливо. С сожалением отмечу, что сегодня страны Латинской Америки разобщены, не могут выступать единым фронтом, хотя есть несколько интеграционных блоков. А вот Кубу уважают практически все. После 3 января многие латиноамериканцы не чувствуют себя защищенными. Люди ложатся спать и думают: а утром мой президент останется на своем посту, или его ночью вытащат американские коммандос из постели прямо в пижаме? Трудно отойти от потрясения, вызванного действиями США в Венесуэле. Требуется время, чтобы все осознать, понять, что же произошло.- Отразятся ли события в Венесуэле на связях Москвы со странами Латинской Америки?- Если и отразится, то, думаю, лишь в положительном смысле. Понимаете, у России с Латинской Америкой отношения все-таки особые. В отличие от тех же Соединенных Штатов. Россия никогда не воевала ни с одной из стран континента, не грабила ее ресурсы, не эксплуатировала местное население. В анамнезе наших отношений нет конфликтов и противоречий. У нас со странами Латинской Америки хорошие уважительные отношения. "Уважительные" - ключевое слово. И достаточно прагматичные, построенные на взаимном экономическом и технологическом интересе.Но это не значит, что россиян везде ждут с распростертыми объятиями. Мы не имеем права сидеть сложа руки. Считаю, что России сейчас надо проявлять еще большую активность в Латинской Америке, чтобы не сдать, а укрепить, те позиции, которые у нас уже есть. Нельзя допустить того, чтобы присутствие России в регионе скукожилось как шагреневая кожа. Ни одна из стран Латинской Америки не закрывает перед Москвой двери, они хотят сотрудничать по самому широкому кругу вопросов.Вот один красноречивый пример: чилийцы заинтересованы в экспорте в Россию сельскохозяйственной продукции, в частности, морепродуктов и вина. И когда международные страховые компании отказались эти грузы страховать, экспортеры повезли агропродукты на свой страх и риск, не желая потерять российский рынок.- Другие примеры?- Только что мы обсудили с Торговой палатой Кубы график видеоконференций в области легкой промышленности, фармацевтики, энергетики, электроники, логистики, туризма на весь 2026 год. Во время согласования я им осторожно говорю: "Может, составим план на полгода, а там посмотрим?". Кубинцы же отвечают: "Нет, все согласуем до конца года, и будем спокойно работать".В первых числах февраля состоится заседание двусторонней комиссии по сотрудничеству России и Бразилии под совместным председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустин и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.Продолжается работа с бизнесменами Колумбии, Мексики, Эквадора, в конце апреля в Сантьяго-де-Чили состоится форум ректоров стран Латинской Америки и России, одним из организаторов которого выступает Санкт-Петербургский государственный экономический университет. В условиях, когда все больше проблем возникает с международной логистикой, мы начинаем смещать вектор нашего торгово-экономического сотрудничества со странами континента в область высоких технологий, систем связи, инфокоммуникаций. Ведь их трансфер не зависит ни от кораблей, ни от самолетов.Российские айтишники без устали работают с Латинской Америкой. Одни из самых интересных круглых столов, которые мы организовали в минувшем году на той же Кубе, как раз был связан с ИКТ. В конце прошлого года в Эквадоре мы провели Неделю российской науки, культуры и космоса, куда летал космонавт Федор Юрчихин. События Недели широко освещались в прессе, интерес к достижениям отечественной науки и техники был проявлен поистине огромный.- Подобные недели – та самая мягкая сила, которая разрушает стены стереотипов и недопонимания?- Именно, и эту мягкую силу России надо шире использовать сейчас. Не так давно в Буэнос-Айресе был устроен показ фильмов Сергея Эйзейнштейна, так вот в кинозале во время показа знаменитой исторической ленты "Броненосец Потемкин", яблоку негде было упасть, понимаете?Латиноамериканцы явно соскучились по русской культуре. Они хотят смотреть российские фильмы, мультфильмы (обожают и "Простоквашино", и "Машу и медведь"), читать книги, наслаждаться нашим театром, балетом, музыкой. И мы им все это должны дать.Интерес Латинской Америки к России далеко не случаен. Я занимаюсь странами этого континента почти всю жизнь, и могу сказать, что трудно найти более эмоционально близких людей, чем мы и латиноамериканцы. Мы реально на одной волне. Легко знакомимся, общаемся. Не говоря уже о том, что мы с ними тактильные люди, любим при встречах с друзьями дотронуться друг для друга, обняться, поцеловаться, постоянно во время бесед жестикулируем.

