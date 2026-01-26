Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже попрощались": в Иране обратились с жестким призывом об атаке США - 26.01.2026
"Уже попрощались": в Иране обратились с жестким призывом об атаке США
МОСКВА, 26 января — ПРАЙМ. Американским военным в случае нападения на Иран стоит попрощаться с близкими. Такое заявление сделал Эбрахим Азизи, председатель комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента, через соцсеть X. "Надеюсь, что если Америка допустит ошибку из-за неверных расчетов президента, находящегося в невменяемом состоянии, ее военные в регионе успели попрощаться со своими семьями", — отметил он.Беспорядки в Иране и угрозы ТрампаПротесты в Иране вспыхнули из-за девальвации национальной валюты — риала, что привело к скачкам цен и нестабильности валютных курсов. Манифестации, начавшиеся 8 января, набирали обороты благодаря вмешательству Резы Пехлеви, наследника свергнутого шаха. Он призывал к забастовкам, захвату стратегически важных мест и обращению к Дональду Трампу для вмешательства. Митинги в некоторых населенных пунктах переросли в конфликты с правоохранительными органами и сопровождались антиправительственными лозунгами. Согласно заявлениям властей 12 января, беспорядки удалось подавить, и спустя два дня они сообщили о прекращении волнений. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил о продолжении экономических реформ и возложил ответственность за беспорядки на США и Израиль. На минувшей неделе ночью в четверг Тегеран временно закрыл свое воздушное пространство в ожидании возможных атак со стороны США. Незадолго до этого Трамп пригрозил ударить по Ирану, если силовики получат приказ стрелять в демонстрантов. В ответ, власти Исламской Республики выразили готовность к переговорам, утверждая, что пока еще не планируют принимать превентивные меры, но в случае необходимости полностью готовы к ведению войны.
07:13 26.01.2026
 
"Уже попрощались": в Иране обратились с жестким призывом об атаке США

Депутат Азизи обратился к военным США попрощаться с семьями в случае эскалации

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 января — ПРАЙМ. Американским военным в случае нападения на Иран стоит попрощаться с близкими. Такое заявление сделал Эбрахим Азизи, председатель комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента, через соцсеть X.
"Надеюсь, что если Америка допустит ошибку из-за неверных расчетов президента, находящегося в невменяемом состоянии, ее военные в регионе успели попрощаться со своими семьями", — отметил он.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2026
Нетаньяху призывал Трампа не атаковать Иран, пишет Axios
18 января, 21:51
Беспорядки в Иране и угрозы Трампа
Протесты в Иране вспыхнули из-за девальвации национальной валюты — риала, что привело к скачкам цен и нестабильности валютных курсов. Манифестации, начавшиеся 8 января, набирали обороты благодаря вмешательству Резы Пехлеви, наследника свергнутого шаха. Он призывал к забастовкам, захвату стратегически важных мест и обращению к Дональду Трампу для вмешательства.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2026
IRIB: Иран планирует активировать работу национальных мессенджеров
17 января, 18:28
Митинги в некоторых населенных пунктах переросли в конфликты с правоохранительными органами и сопровождались антиправительственными лозунгами. Согласно заявлениям властей 12 января, беспорядки удалось подавить, и спустя два дня они сообщили о прекращении волнений. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил о продолжении экономических реформ и возложил ответственность за беспорядки на США и Израиль.
На минувшей неделе ночью в четверг Тегеран временно закрыл свое воздушное пространство в ожидании возможных атак со стороны США. Незадолго до этого Трамп пригрозил ударить по Ирану, если силовики получат приказ стрелять в демонстрантов. В ответ, власти Исламской Республики выразили готовность к переговорам, утверждая, что пока еще не планируют принимать превентивные меры, но в случае необходимости полностью готовы к ведению войны.
Встреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Россия и Иран подтвердили настрой развитие общих экономических проектов
16 января, 14:54
 
Мировая экономикаОбществоИРАНСШАИЗРАИЛЬДональд ТрампМасуд Пезешкиан
 
 
