Юрист рассказал о новых правилах возврата некачественного товара
2026-01-26T01:18+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Российские покупатели смогут при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска, новые условия вступят в силу с 1 февраля 2026 года, рассказал РИА Новости юрист и руководитель "Центра правопорядка в городе Москве и Московской области" Александр Хаминский.
"С 1 февраля 2026 года в России вступит в силу новая норма, позволяющая потребителю при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска, что защищает от роста цен и изменения рыночной ситуации на момент удовлетворения требования", - рассказал Хаминский.
По его словам, целью нововведения является защита покупателя от ситуации, когда из-за инфляции или роста цен он, возвращая товар, получает назад только ту сумму, которую заплатил, и не может купить новый с сопоставимыми характеристиками из-за изменения цены.
"Теперь при возврате цена будет рассчитываться не просто от цены покупки, а от стоимости аналогичного товара, но с учетом износа приобретенного бывшего в употреблении товара ненадлежащего качества и года его выпуска", - добавил он.
Покупатель сможет получить разницу между ценой, по которой купил товар, и рыночной ценой аналогичного по характеристикам, износу, году выпуска товара в момент добровольного удовлетворения требования продавцом либо на момент вынесения судебного решения, уточнил Хаминский.
