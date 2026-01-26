Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал о новых правилах возврата некачественного товара - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/jurist-866895556.html
Юрист рассказал о новых правилах возврата некачественного товара
Юрист рассказал о новых правилах возврата некачественного товара - 26.01.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал о новых правилах возврата некачественного товара
Российские покупатели смогут при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска,... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T01:18+0300
2026-01-26T01:18+0300
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866895556.jpg?1769379501
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Российские покупатели смогут при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска, новые условия вступят в силу с 1 февраля 2026 года, рассказал РИА Новости юрист и руководитель "Центра правопорядка в городе Москве и Московской области" Александр Хаминский. "С 1 февраля 2026 года в России вступит в силу новая норма, позволяющая потребителю при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска, что защищает от роста цен и изменения рыночной ситуации на момент удовлетворения требования", - рассказал Хаминский. По его словам, целью нововведения является защита покупателя от ситуации, когда из-за инфляции или роста цен он, возвращая товар, получает назад только ту сумму, которую заплатил, и не может купить новый с сопоставимыми характеристиками из-за изменения цены. "Теперь при возврате цена будет рассчитываться не просто от цены покупки, а от стоимости аналогичного товара, но с учетом износа приобретенного бывшего в употреблении товара ненадлежащего качества и года его выпуска", - добавил он. Покупатель сможет получить разницу между ценой, по которой купил товар, и рыночной ценой аналогичного по характеристикам, износу, году выпуска товара в момент добровольного удовлетворения требования продавцом либо на момент вынесения судебного решения, уточнил Хаминский.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
01:18 26.01.2026
 
Юрист рассказал о новых правилах возврата некачественного товара

Юрист Хаминский: при возврате некачественного товара будут требовать разницу в цене

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Российские покупатели смогут при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска, новые условия вступят в силу с 1 февраля 2026 года, рассказал РИА Новости юрист и руководитель "Центра правопорядка в городе Москве и Московской области" Александр Хаминский.
"С 1 февраля 2026 года в России вступит в силу новая норма, позволяющая потребителю при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска, что защищает от роста цен и изменения рыночной ситуации на момент удовлетворения требования", - рассказал Хаминский.
По его словам, целью нововведения является защита покупателя от ситуации, когда из-за инфляции или роста цен он, возвращая товар, получает назад только ту сумму, которую заплатил, и не может купить новый с сопоставимыми характеристиками из-за изменения цены.
"Теперь при возврате цена будет рассчитываться не просто от цены покупки, а от стоимости аналогичного товара, но с учетом износа приобретенного бывшего в употреблении товара ненадлежащего качества и года его выпуска", - добавил он.
Покупатель сможет получить разницу между ценой, по которой купил товар, и рыночной ценой аналогичного по характеристикам, износу, году выпуска товара в момент добровольного удовлетворения требования продавцом либо на момент вынесения судебного решения, уточнил Хаминский.
 
БизнесМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала