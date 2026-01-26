https://1prime.ru/20260126/kallas-866906100.html
СМИ рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен
СМИ рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен - 26.01.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен
Глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в диктатуре, сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T11:58+0300
2026-01-26T11:58+0300
2026-01-26T11:58+0300
кая каллас
politico
ес
die welt
урсула фон дер ляйен
жозеп боррель
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845966309_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_07ac2384cec0ee5e81b4474ea43342ad.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в диктатуре, сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника. "Каллас в частном порядке жалуется, что она (Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.) — диктатор, но она мало что может с этим поделать", — сказал он.В статье подчёркивается, что у главы Еврокомиссии были сложные отношения с предыдущим лидером европейской дипломатии, Жозепом Боррелем, но ситуация с Каллас оказалась ещё более напряжённой. В октябре издание Die Welt отметило, что Кая Каллас имела серьёзный конфликт с Урсулой фон дер Ляйен и потерпела поражение в борьбе за влияние в аппарате Евросоюза. В начале декабря Politico добавило, что и без того натянутые отношения между главой европейской дипломатии и председателем Еврокомиссии могли ещё больше осложниться на фоне коррупционного скандала в ЕС.
https://1prime.ru/20260126/peregovory-866904506.html
https://1prime.ru/20260124/kallas-866861125.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845966309_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_4d2342b2569cc2b5954437eedbccc14d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кая каллас, politico, ес, die welt, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель
Кая Каллас, Politico, ЕС, Die Welt, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель
СМИ рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен
Politico: Каллас назвала фон дер Ляйен диктатором