СМИ рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен
СМИ рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен
2026-01-26T11:58+0300
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в диктатуре, сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника. "Каллас в частном порядке жалуется, что она (Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.) — диктатор, но она мало что может с этим поделать", — сказал он.В статье подчёркивается, что у главы Еврокомиссии были сложные отношения с предыдущим лидером европейской дипломатии, Жозепом Боррелем, но ситуация с Каллас оказалась ещё более напряжённой. В октябре издание Die Welt отметило, что Кая Каллас имела серьёзный конфликт с Урсулой фон дер Ляйен и потерпела поражение в борьбе за влияние в аппарате Евросоюза. В начале декабря Politico добавило, что и без того натянутые отношения между главой европейской дипломатии и председателем Еврокомиссии могли ещё больше осложниться на фоне коррупционного скандала в ЕС.
11:58 26.01.2026
 
