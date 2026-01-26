Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канада не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем - 26.01.2026, ПРАЙМ
Канада не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем
Канада не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем - 26.01.2026, ПРАЙМ
Канада не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T08:57+0300
2026-01-26T08:57+0300
мировая экономика
китай
канада
сша
марк карни
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862588408_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0aaad5967d856c1dbab2e23e84148f8e.jpg
МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами в рамках торгового альянса с Мексикой и США (CUSMA). "В рамках CUSMA у нас обязательства не заключать соглашений о свободной торговле со странами, в которых нет рыночной экономики, заблаговременно не уведомив (партнеров – ред.). У нас нет никаких планов такого толка ни в отношении Китая, ни любой другой нерыночной экономики", - заявил Карни журналистам. Также он отметил, что были урегулированы "некоторые проблемы" в канадско-китайском взаимодействии, возникшие в последние годы. Телеканал CBC передавал, что Карни имел в виду достигнутые с Пекином договоренности по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100%.
китай
канада
сша
мировая экономика, китай, канада, сша, марк карни, дональд трамп
Мировая экономика, КИТАЙ, КАНАДА, США, Марк Карни, Дональд Трамп
08:57 26.01.2026
 
Канада не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем

Премьер Канады Карни: страна не будет заключать соглашение о свободной торговле с Китаем

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Канады на фасаде здания посольства Канады в Староконюшенном переулке в Москве
Государственный флаг Канады на фасаде здания посольства Канады в Староконюшенном переулке в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами в рамках торгового альянса с Мексикой и США (CUSMA).
"В рамках CUSMA у нас обязательства не заключать соглашений о свободной торговле со странами, в которых нет рыночной экономики, заблаговременно не уведомив (партнеров – ред.). У нас нет никаких планов такого толка ни в отношении Китая, ни любой другой нерыночной экономики", - заявил Карни журналистам.
Флаг Канады, Оттава
Канада не должна стать лазейкой для китайских товаров, заявил Бессент
Вчера, 19:46
Также он отметил, что были урегулированы "некоторые проблемы" в канадско-китайском взаимодействии, возникшие в последние годы. Телеканал CBC передавал, что Карни имел в виду достигнутые с Пекином договоренности по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100%.
 
Мировая экономикаКИТАЙКАНАДАСШАМарк КарниДональд Трамп
 
 
