Канада не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем

2026-01-26T08:57+0300
2026-01-26T08:57+0300
2026-01-26T08:57+0300
мировая экономика
китай
канада
сша
марк карни
дональд трамп
МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами в рамках торгового альянса с Мексикой и США (CUSMA). "В рамках CUSMA у нас обязательства не заключать соглашений о свободной торговле со странами, в которых нет рыночной экономики, заблаговременно не уведомив (партнеров – ред.). У нас нет никаких планов такого толка ни в отношении Китая, ни любой другой нерыночной экономики", - заявил Карни журналистам. Также он отметил, что были урегулированы "некоторые проблемы" в канадско-китайском взаимодействии, возникшие в последние годы. Телеканал CBC передавал, что Карни имел в виду достигнутые с Пекином договоренности по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100%.
