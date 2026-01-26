https://1prime.ru/20260126/kazmunajgaz-866899443.html

Казмунайгаз и ExxonMobil обсудили развитие экспортных маршрутов

АСТАНА, 26 янв - ПРАЙМ. Казмунайгаз (КМГ) и ExxonMobil рассмотрели вопросы развития дополнительных экспортных маршрутов для казахстанской нефти, информирует в понедельник пресс-служба нефтегазового оператора Казахстана. Председатель правления КМГ Асхат Хасенов провел встречу в Астане со старшим вице-президентом американской компании ExxonMobil Питером Ларденом. "Обсуждены перспективы взаимодействия в геологоразведке, транспортировке нефти и внедрении инновационных технологий на производстве... Стороны также рассмотрели вопросы развития дополнительных экспортных маршрутов казахстанской нефти", - говорится в сообщении. В КМГ отметили, что в рамках подписанного между компаниями соглашения о конфиденциальности ExxonMobil детально изучает перспективные геологоразведочные участки в Казахстане. "С учетом реализации стратегии по восполнению ресурсной базы, КМГ рассматривает ExxonMobil как стратегического партнера для освоения перспективных активов в Казахстане", - приводятся в сообщении слова Хасенова.

