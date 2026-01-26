Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казмунайгаз и ExxonMobil обсудили развитие экспортных маршрутов - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260126/kazmunajgaz-866899443.html
Казмунайгаз и ExxonMobil обсудили развитие экспортных маршрутов
Казмунайгаз и ExxonMobil обсудили развитие экспортных маршрутов - 26.01.2026, ПРАЙМ
Казмунайгаз и ExxonMobil обсудили развитие экспортных маршрутов
Казмунайгаз (КМГ) и ExxonMobil рассмотрели вопросы развития дополнительных экспортных маршрутов для казахстанской нефти, информирует в понедельник пресс-служба... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T07:44+0300
2026-01-26T07:44+0300
энергетика
бизнес
россия
казахстан
астана
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866899443.jpg?1769402670
АСТАНА, 26 янв - ПРАЙМ. Казмунайгаз (КМГ) и ExxonMobil рассмотрели вопросы развития дополнительных экспортных маршрутов для казахстанской нефти, информирует в понедельник пресс-служба нефтегазового оператора Казахстана. Председатель правления КМГ Асхат Хасенов провел встречу в Астане со старшим вице-президентом американской компании ExxonMobil Питером Ларденом. "Обсуждены перспективы взаимодействия в геологоразведке, транспортировке нефти и внедрении инновационных технологий на производстве... Стороны также рассмотрели вопросы развития дополнительных экспортных маршрутов казахстанской нефти", - говорится в сообщении. В КМГ отметили, что в рамках подписанного между компаниями соглашения о конфиденциальности ExxonMobil детально изучает перспективные геологоразведочные участки в Казахстане. "С учетом реализации стратегии по восполнению ресурсной базы, КМГ рассматривает ExxonMobil как стратегического партнера для освоения перспективных активов в Казахстане", - приводятся в сообщении слова Хасенова.
казахстан
астана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, казахстан, астана
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Астана
07:44 26.01.2026
 
Казмунайгаз и ExxonMobil обсудили развитие экспортных маршрутов

Казмунайгаз и ExxonMobil обсудили развитие экспортных маршрутов для казахстанской нефти

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АСТАНА, 26 янв - ПРАЙМ. Казмунайгаз (КМГ) и ExxonMobil рассмотрели вопросы развития дополнительных экспортных маршрутов для казахстанской нефти, информирует в понедельник пресс-служба нефтегазового оператора Казахстана.
Председатель правления КМГ Асхат Хасенов провел встречу в Астане со старшим вице-президентом американской компании ExxonMobil Питером Ларденом.
"Обсуждены перспективы взаимодействия в геологоразведке, транспортировке нефти и внедрении инновационных технологий на производстве... Стороны также рассмотрели вопросы развития дополнительных экспортных маршрутов казахстанской нефти", - говорится в сообщении.
В КМГ отметили, что в рамках подписанного между компаниями соглашения о конфиденциальности ExxonMobil детально изучает перспективные геологоразведочные участки в Казахстане.
"С учетом реализации стратегии по восполнению ресурсной базы, КМГ рассматривает ExxonMobil как стратегического партнера для освоения перспективных активов в Казахстане", - приводятся в сообщении слова Хасенова.
 
ЭнергетикаБизнесРОССИЯКАЗАХСТАНАстана
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала