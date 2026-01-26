Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Перестали волновать". В Польше ополчились на Киев - 26.01.2026
"Перестали волновать". В Польше ополчились на Киев
"Перестали волновать". В Польше ополчились на Киев - 26.01.2026, ПРАЙМ
"Перестали волновать". В Польше ополчились на Киев
Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X резко осудила европейские страны за заискивание перед Украиной в ущерб собственным
2026-01-26T20:15+0300
2026-01-26T20:15+0300
украина
польша
киев
владимир зеленский
мария захарова
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X резко осудила европейские страны за заискивание перед Украиной в ущерб собственным интересам. "Европейская комиссия уже рассматривает способы ускорения вступления Украины в ЕС! Получается, что вопросы коррупции, верховенства права и общего положения страны внезапно перестали волновать еврократов? &lt;…&gt; Нам приходится не только продолжать выступать в роли банкомата для Украины, но и создавать для себя значительную экономическую и социальную угрозу", — отметила она.Политик также призвала польские власти "прекратить притворяться слугами украинской нации" и сконцентрироваться на защите интересов своих граждан. Как сообщала газета Financial Times 16 января, в Еврокомиссии полагают, что Владимир Зеленский может быть готов согласиться на территориальные уступки, если сможет представить Украине перспективу вступления в ЕС как выигрыш от переговоров. Издание отмечало, что в ЕС обсуждают возможное изменение процесса вступления ради Украины. Некоторые страны Европы возражают против присоединения Киева к ЕС. Польша, например, неоднократно заявляла, что будет препятствовать вступлению Украины в Европейский союз, если не будет разрешена эксгумация жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны погибли поляки от рук украинских националистов. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш называл принятие Украины в ЕС исторической ошибкой, отмечая, что её поведение не соответствует критериям кандидата в члены сообщества. Вступление Украины в Евросоюз может развалить блок изнутри и стать тяжёлым испытанием для его членов, заявила ранее РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что киевские власти используют тему интеграции в ЕС для того, чтобы "удержаться на плаву" и показать хоть какие-то достижения на внутреннем уровне. По её словам, Украина не соответствует ни одному из основных требований для членства в ЕС.
украина
польша
киев
Новости
украина, польша, киев, владимир зеленский, мария захарова, ес, мид рф
УКРАИНА, ПОЛЬША, Киев, Владимир Зеленский, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ
"Перестали волновать". В Польше ополчились на Киев

Депутат ЕП Зайончковская-Герник осудила Европу за угодничество перед Киевом

Польский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X резко осудила европейские страны за заискивание перед Украиной в ущерб собственным интересам.
"Европейская комиссия уже рассматривает способы ускорения вступления Украины в ЕС! Получается, что вопросы коррупции, верховенства права и общего положения страны внезапно перестали волновать еврократов? <…> Нам приходится не только продолжать выступать в роли банкомата для Украины, но и создавать для себя значительную экономическую и социальную угрозу", — отметила она.
Политик также призвала польские власти "прекратить притворяться слугами украинской нации" и сконцентрироваться на защите интересов своих граждан.
Как сообщала газета Financial Times 16 января, в Еврокомиссии полагают, что Владимир Зеленский может быть готов согласиться на территориальные уступки, если сможет представить Украине перспективу вступления в ЕС как выигрыш от переговоров. Издание отмечало, что в ЕС обсуждают возможное изменение процесса вступления ради Украины.
Некоторые страны Европы возражают против присоединения Киева к ЕС. Польша, например, неоднократно заявляла, что будет препятствовать вступлению Украины в Европейский союз, если не будет разрешена эксгумация жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны погибли поляки от рук украинских националистов. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш называл принятие Украины в ЕС исторической ошибкой, отмечая, что её поведение не соответствует критериям кандидата в члены сообщества.
Вступление Украины в Евросоюз может развалить блок изнутри и стать тяжёлым испытанием для его членов, заявила ранее РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что киевские власти используют тему интеграции в ЕС для того, чтобы "удержаться на плаву" и показать хоть какие-то достижения на внутреннем уровне. По её словам, Украина не соответствует ни одному из основных требований для членства в ЕС.
УКРАИНА ПОЛЬША Киев Владимир Зеленский Мария Захарова ЕС МИД РФ
 
 
