"Перестали волновать". В Польше ополчились на Киев

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X резко осудила европейские страны за заискивание перед Украиной в ущерб собственным интересам. "Европейская комиссия уже рассматривает способы ускорения вступления Украины в ЕС! Получается, что вопросы коррупции, верховенства права и общего положения страны внезапно перестали волновать еврократов? <…> Нам приходится не только продолжать выступать в роли банкомата для Украины, но и создавать для себя значительную экономическую и социальную угрозу", — отметила она.Политик также призвала польские власти "прекратить притворяться слугами украинской нации" и сконцентрироваться на защите интересов своих граждан. Как сообщала газета Financial Times 16 января, в Еврокомиссии полагают, что Владимир Зеленский может быть готов согласиться на территориальные уступки, если сможет представить Украине перспективу вступления в ЕС как выигрыш от переговоров. Издание отмечало, что в ЕС обсуждают возможное изменение процесса вступления ради Украины. Некоторые страны Европы возражают против присоединения Киева к ЕС. Польша, например, неоднократно заявляла, что будет препятствовать вступлению Украины в Европейский союз, если не будет разрешена эксгумация жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны погибли поляки от рук украинских националистов. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш называл принятие Украины в ЕС исторической ошибкой, отмечая, что её поведение не соответствует критериям кандидата в члены сообщества. Вступление Украины в Евросоюз может развалить блок изнутри и стать тяжёлым испытанием для его членов, заявила ранее РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что киевские власти используют тему интеграции в ЕС для того, чтобы "удержаться на плаву" и показать хоть какие-то достижения на внутреннем уровне. По её словам, Украина не соответствует ни одному из основных требований для членства в ЕС.

