Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций в основные торги перешел к легкому снижению - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/kotirovki-866905086.html
Российский рынок акций в основные торги перешел к легкому снижению
Российский рынок акций в основные торги перешел к легкому снижению - 26.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основные торги перешел к легкому снижению
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника растерял утренний рост и немного снижается, следует из данных Московской биржи. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T11:42+0300
2026-01-26T11:42+0300
рынок
торги
акции
абу-даби
евгений локтюхов
мосбиржа
ммк
сургутнефтегаз
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_6543fcb15dcb2cbe404a9783aff7f038.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника растерял утренний рост и немного снижается, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.28 мск снижался на 0,14%, до 2 773,5 пункта. С утра индикатор максимально поднимался до 2795,43 пункта. В частности, дешевеют бумаги ММК (-1,7%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,3%), акции "Алросы" (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%). Дорожают бумаги "Русала" (+2%), "Полюса" (+1,3%), ЮГК (+2,8%), "Норникеля" (+1,7%). Индекс Мосбиржи выходил в зону сопротивления росту 2790-2820 пунктов, рассуждает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "В воскресенье бенчмарк не дошел до знаковой отметки 2800 лишь 4 пункта. Выше данной преграды индекс не мог закрепиться с сентября прошлого года. Считаем, что борьба за данный уровень будет сложной, и шансов на пробой без появления новых драйверов немного", - добавляет он. В выходные, на небольших оборотах, индекс Мосбиржи вплотную приближался к отметке 2800 пунктов, но ввиду того, что по итогам переговоров в Абу-Даби о явных прорывах заявлено не было, рынок сразу выше пойти не смог, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "В начале недели рынок акций продолжит осмысливать перспективы переговорного процесса. Ждем, что в понедельник индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2750-2800 пунктов: сильного повода для активизации покупок встреча в Абу-Даби не предоставила, что может побудить краткосрочных инвесторов частично зафиксировать прибыль в "весовых" бумагах. Но встреча в Абу-Даби не дает повода и для активных продаж. Готовность продолжать контакты настраивает на дальнейшее, пусть и постепенное, сближение позиций", - добавляет он.
https://1prime.ru/20260126/zoloto-866899994.html
абу-даби
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_8e79d8b4a1bdd0ebe36b8ef4bb644c30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, абу-даби, евгений локтюхов, мосбиржа, ммк, сургутнефтегаз
Рынок, Торги, Акции, Абу-Даби, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, ММК, Сургутнефтегаз
11:42 26.01.2026
 
Российский рынок акций в основные торги перешел к легкому снижению

Российский рынок акций в основные торги растерял утренний рост и снижается

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе московской биржи
Сотрудник в офисе московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Сотрудник в офисе московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника растерял утренний рост и немного снижается, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.28 мск снижался на 0,14%, до 2 773,5 пункта. С утра индикатор максимально поднимался до 2795,43 пункта.
В частности, дешевеют бумаги ММК (-1,7%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,3%), акции "Алросы" (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%). Дорожают бумаги "Русала" (+2%), "Полюса" (+1,3%), ЮГК (+2,8%), "Норникеля" (+1,7%).
Индекс Мосбиржи выходил в зону сопротивления росту 2790-2820 пунктов, рассуждает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "В воскресенье бенчмарк не дошел до знаковой отметки 2800 лишь 4 пункта. Выше данной преграды индекс не мог закрепиться с сентября прошлого года. Считаем, что борьба за данный уровень будет сложной, и шансов на пробой без появления новых драйверов немного", - добавляет он.
Гранулированное золото высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Аналитик рассказал, какие факторы подстегнут цену золота
08:36
В выходные, на небольших оборотах, индекс Мосбиржи вплотную приближался к отметке 2800 пунктов, но ввиду того, что по итогам переговоров в Абу-Даби о явных прорывах заявлено не было, рынок сразу выше пойти не смог, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"В начале недели рынок акций продолжит осмысливать перспективы переговорного процесса. Ждем, что в понедельник индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2750-2800 пунктов: сильного повода для активизации покупок встреча в Абу-Даби не предоставила, что может побудить краткосрочных инвесторов частично зафиксировать прибыль в "весовых" бумагах. Но встреча в Абу-Даби не дает повода и для активных продаж. Готовность продолжать контакты настраивает на дальнейшее, пусть и постепенное, сближение позиций", - добавляет он.
 
РынокТоргиАкцииАбу-ДабиЕвгений ЛоктюховМосбиржаММКСургутнефтегаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала