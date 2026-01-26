Российский рынок акций в основные торги перешел к легкому снижению

https://1prime.ru/20260126/kotirovki-866905086.html

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника растерял утренний рост и немного снижается, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.28 мск снижался на 0,14%, до 2 773,5 пункта. С утра индикатор максимально поднимался до 2795,43 пункта. В частности, дешевеют бумаги ММК (-1,7%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,3%), акции "Алросы" (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%). Дорожают бумаги "Русала" (+2%), "Полюса" (+1,3%), ЮГК (+2,8%), "Норникеля" (+1,7%). Индекс Мосбиржи выходил в зону сопротивления росту 2790-2820 пунктов, рассуждает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "В воскресенье бенчмарк не дошел до знаковой отметки 2800 лишь 4 пункта. Выше данной преграды индекс не мог закрепиться с сентября прошлого года. Считаем, что борьба за данный уровень будет сложной, и шансов на пробой без появления новых драйверов немного", - добавляет он. В выходные, на небольших оборотах, индекс Мосбиржи вплотную приближался к отметке 2800 пунктов, но ввиду того, что по итогам переговоров в Абу-Даби о явных прорывах заявлено не было, рынок сразу выше пойти не смог, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "В начале недели рынок акций продолжит осмысливать перспективы переговорного процесса. Ждем, что в понедельник индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2750-2800 пунктов: сильного повода для активизации покупок встреча в Абу-Даби не предоставила, что может побудить краткосрочных инвесторов частично зафиксировать прибыль в "весовых" бумагах. Но встреча в Абу-Даби не дает повода и для активных продаж. Готовность продолжать контакты настраивает на дальнейшее, пусть и постепенное, сближение позиций", - добавляет он.

