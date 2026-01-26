Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали сообщения о возможной морской блокаде Кубы - 26.01.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали сообщения о возможной морской блокаде Кубы
В Кремле прокомментировали сообщения о возможной морской блокаде Кубы - 26.01.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали сообщения о возможной морской блокаде Кубы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожной информацию о возможной военно-морской блокаде Кубы со стороны Соединенных Штатов. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T11:25+0300
2026-01-26T11:25+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожной информацию о возможной военно-морской блокаде Кубы со стороны Соединенных Штатов. Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новые меры давления на власти Кубы, включая возможность введения полной морской блокады для прекращения импорта нефти в страну. "Мы читаем много сообщений на этот счет. Это тревожная информация", - сказал Песков журналистам.
11:25 26.01.2026
 
В Кремле прокомментировали сообщения о возможной морской блокаде Кубы

Песков назвал информацию о возможной блокаде Кубы со стороны США тревожной

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКуба
Куба. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожной информацию о возможной военно-морской блокаде Кубы со стороны Соединенных Штатов.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новые меры давления на власти Кубы, включая возможность введения полной морской блокады для прекращения импорта нефти в страну.
"Мы читаем много сообщений на этот счет. Это тревожная информация", - сказал Песков журналистам.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
США вернулись к политике "холодной войны" в отношении Кубы, заявил Пушков
Вчера, 18:53
 
