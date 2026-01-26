https://1prime.ru/20260126/kuba-866904027.html
В Кремле прокомментировали сообщения о возможной морской блокаде Кубы
В Кремле прокомментировали сообщения о возможной морской блокаде Кубы - 26.01.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали сообщения о возможной морской блокаде Кубы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожной информацию о возможной военно-морской блокаде Кубы со стороны Соединенных Штатов. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T11:25+0300
2026-01-26T11:25+0300
2026-01-26T11:25+0300
россия
мировая экономика
куба
рф
сша
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/08/840970810_0:157:3080:1890_1920x0_80_0_0_dfcb9e0f372e0329407589fd909e2ba8.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожной информацию о возможной военно-морской блокаде Кубы со стороны Соединенных Штатов. Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новые меры давления на власти Кубы, включая возможность введения полной морской блокады для прекращения импорта нефти в страну. "Мы читаем много сообщений на этот счет. Это тревожная информация", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20260125/ssha-866885644.html
куба
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/08/840970810_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_f6b69eef9158feee5da8ff05dfac4f38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, куба, рф, сша, дмитрий песков, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, КУБА, РФ, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали сообщения о возможной морской блокаде Кубы
Песков назвал информацию о возможной блокаде Кубы со стороны США тревожной