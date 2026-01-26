В Кремле прокомментировали сообщения о возможной морской блокаде Кубы

https://1prime.ru/20260126/kuba-866904027.html

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожной информацию о возможной военно-морской блокаде Кубы со стороны Соединенных Штатов. Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новые меры давления на власти Кубы, включая возможность введения полной морской блокады для прекращения импорта нефти в страну. "Мы читаем много сообщений на этот счет. Это тревожная информация", - сказал Песков журналистам.

