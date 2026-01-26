https://1prime.ru/20260126/lekarstva-866904912.html

Продажи российских лекарств-аналогов "Оземпика" выросли в 2025 году

Продажи российских лекарств-аналогов "Оземпика" выросли в 2025 году

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Продажи отечественных препаратов-аналогов "Оземпика", которые используются для лечения сахарного диабета и снижения избыточного веса, в прошлом году выросли почти вчетверо, подсчитало РИА Новости по данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки "Честный знак". Так, по итогам 2025 года было продано 6,1 миллиона упаковок отечественных препаратов на 35,2 миллиарда рублей, тогда как годом ранее продали 1,7 миллиона упаковок на 9,2 миллиарда рублей. При этом месячные продажи увеличились с 282 тысяч упаковок в январе 2025 года до 810 тысяч упаковок в декабре, то есть почти втрое. Наибольший объем продаж в расчете на 10 тысяч человек зафиксирован в Санкт-Петербурге (807 упаковок), Москве (755 упаковок) и Московской области (738 упаковок). Также в топ-5 регионов по потреблению вошли Краснодарский край (650 упаковок) и Ямало-Ненецкий автономный округ (580 упаковок). Средняя цена одной упаковки за год выросла на 5,66%, до 5 763 рублей. Сейчас такие лекарства выпускают компании "Промомед" и "Герофарм", "ПСК Фарма", "Фармсинтез", "Фармстандарт". "В 2025 году отечественные фармпроизводители выпустили 11,7 миллиона упаковок препаратов на основе семаглутида и тирзепатида. Этот объем в 10 раз превышает общий импорт лекарственных средств с международным непатентованным наименованием (МНН) "семаглутид" с 2020 по 2023 год. На начало 2026 года в "Честном знаке" зарегистрировано 17 торговых наименований таких препаратов", - сказали в ЦРПТ.

