В России восстановили работу систем бронирования Leonardo

2026-01-26T21:22+0300

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Работа систем бронирования и регистрации пассажиров российских авиакомпаний после сбоя 26 января восстановлена почти за два часа, российские авиаперевозчики оперативно вернулись к штатной деятельности, но продолжают работу по минимизации последствий. Около 15:00 мск произошел сбой в работе системы "Сирена-Трэвел" (включает системы DCS Astra и Leonardo). Система Astra предназначена для регистрации пассажиров и оформления багажа, а также ведения суточного плана полетов, тогда как система Leonardo обеспечивает автоматизацию продаж и бронирования, расписания рейсов и пересадку пассажиров. Сбой затронул все аэропорты столичного авиаузла, а также аэропорты регионов. Ряд авиакомпаний, в том числе группа "Аэрофлот", Azur Air, UTair, были вынуждены ограничить оформление и возврат билетов, а также регистрацию пассажиров на рейсы. Со сложностями в работе системы бронирования столкнулась и белорусская авиакомпания "Белавиа", которая также использует Leonardo. В связи со сбоем возможны задержки рейсов и увеличение времени обслуживания пассажиров. Неполадки сказались на расписании полетов воздушного транспорта, есть и отмены рейсов. В настоящее время все авиаперевозчики, которых затронул сбой системы, продолжают работу по минимизации последствий. Министерство транспорта усилило мониторинг за работой воздушного транспорта. Для анализа причин и минимизации последствий сбоя на базе Росавиации в пятницу пройдет совещание с участием руководства Минтранса РФ. По данным госкорпорации "Ростех", причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема на стороне компании "Сирена Трэвел".

