В России восстановили работу систем бронирования Leonardo - 26.01.2026
В России восстановили работу систем бронирования Leonardo
В России восстановили работу систем бронирования Leonardo - 26.01.2026, ПРАЙМ
В России восстановили работу систем бронирования Leonardo
Работа систем бронирования и регистрации пассажиров российских авиакомпаний после сбоя 26 января восстановлена почти за два часа, российские авиаперевозчики... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T21:22+0300
2026-01-26T21:22+0300
бизнес
россия
рф
leonardo
аэрофлот
azur air
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1a/866913090_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_873e1a6b5bf13989cfe8c3e22dc483fe.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Работа систем бронирования и регистрации пассажиров российских авиакомпаний после сбоя 26 января восстановлена почти за два часа, российские авиаперевозчики оперативно вернулись к штатной деятельности, но продолжают работу по минимизации последствий. Около 15:00 мск произошел сбой в работе системы "Сирена-Трэвел" (включает системы DCS Astra и Leonardo). Система Astra предназначена для регистрации пассажиров и оформления багажа, а также ведения суточного плана полетов, тогда как система Leonardo обеспечивает автоматизацию продаж и бронирования, расписания рейсов и пересадку пассажиров. Сбой затронул все аэропорты столичного авиаузла, а также аэропорты регионов. Ряд авиакомпаний, в том числе группа "Аэрофлот", Azur Air, UTair, были вынуждены ограничить оформление и возврат билетов, а также регистрацию пассажиров на рейсы. Со сложностями в работе системы бронирования столкнулась и белорусская авиакомпания "Белавиа", которая также использует Leonardo. В связи со сбоем возможны задержки рейсов и увеличение времени обслуживания пассажиров. Неполадки сказались на расписании полетов воздушного транспорта, есть и отмены рейсов. В настоящее время все авиаперевозчики, которых затронул сбой системы, продолжают работу по минимизации последствий. Министерство транспорта усилило мониторинг за работой воздушного транспорта. Для анализа причин и минимизации последствий сбоя на базе Росавиации в пятницу пройдет совещание с участием руководства Минтранса РФ. По данным госкорпорации "Ростех", причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема на стороне компании "Сирена Трэвел".
https://1prime.ru/20260126/ator-866913232.html
https://1prime.ru/20260126/chp-866919186.html
рф
21:22 26.01.2026
 
В России восстановили работу систем бронирования Leonardo

Работа систем бронирования Leonardo была восстановлена почти за два часа

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Работа систем бронирования и регистрации пассажиров российских авиакомпаний после сбоя 26 января восстановлена почти за два часа, российские авиаперевозчики оперативно вернулись к штатной деятельности, но продолжают работу по минимизации последствий.
Около 15:00 мск произошел сбой в работе системы "Сирена-Трэвел" (включает системы DCS Astra и Leonardo). Система Astra предназначена для регистрации пассажиров и оформления багажа, а также ведения суточного плана полетов, тогда как система Leonardo обеспечивает автоматизацию продаж и бронирования, расписания рейсов и пересадку пассажиров.
В АТОР рассказали о последствиях сбоя в системе бронирования Leonardo
16:52
16:52
Сбой затронул все аэропорты столичного авиаузла, а также аэропорты регионов. Ряд авиакомпаний, в том числе группа "Аэрофлот", Azur Air, UTair, были вынуждены ограничить оформление и возврат билетов, а также регистрацию пассажиров на рейсы. Со сложностями в работе системы бронирования столкнулась и белорусская авиакомпания "Белавиа", которая также использует Leonardo.
В связи со сбоем возможны задержки рейсов и увеличение времени обслуживания пассажиров. Неполадки сказались на расписании полетов воздушного транспорта, есть и отмены рейсов.
В настоящее время все авиаперевозчики, которых затронул сбой системы, продолжают работу по минимизации последствий.
Министерство транспорта усилило мониторинг за работой воздушного транспорта. Для анализа причин и минимизации последствий сбоя на базе Росавиации в пятницу пройдет совещание с участием руководства Минтранса РФ.
По данным госкорпорации "Ростех", причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема на стороне компании "Сирена Трэвел".
Авиакомпании Azur Air и Nordwind восстановили работу системы бронирования
19:14
19:14
 
