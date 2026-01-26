https://1prime.ru/20260126/litva-866899584.html

Литва возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией

2026-01-26T08:25+0300

МИНСК, 26 янв – ПРАЙМ. Литва в полном объеме возобновила пропуск грузового автотранспорта через границу с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет. "Литовские контрольные службы возобновили в полном объеме оформление грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Утром 24 января в литовских пунктах пропуска возникли проблемы с функционированием таможенных информационных систем. Таможенный комитет Белоруссии сообщал, что грузовые транспортные средства, следующие через белорусский пункт пропуска "Каменный Лог", в сопредельном литовском вообще не оформлялись. В воскресенье белорусский таможкомитет сообщал, что из пункта пропуска "Бенякони" литовская сторона не пропускала фуры, а из пункта пропуска "Каменный Лог" принимала транспорт частично и оформляла в ручном режиме. При этом оформление легкового транспорта и автобусов осуществлялось в штатном режиме, подчеркивали в таможкомитете. В настоящее время из-за решений Вильнюса на белорусско-литовский границе работают лишь два пункта пропуска из шести.

