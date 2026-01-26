Литва возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией
Литва в полном объеме возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией
© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкРоссийские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы
Российские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы. Архивное фото
МИНСК, 26 янв – ПРАЙМ. Литва в полном объеме возобновила пропуск грузового автотранспорта через границу с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.
"Литовские контрольные службы возобновили в полном объеме оформление грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Утром 24 января в литовских пунктах пропуска возникли проблемы с функционированием таможенных информационных систем. Таможенный комитет Белоруссии сообщал, что грузовые транспортные средства, следующие через белорусский пункт пропуска "Каменный Лог", в сопредельном литовском вообще не оформлялись. В воскресенье белорусский таможкомитет сообщал, что из пункта пропуска "Бенякони" литовская сторона не пропускала фуры, а из пункта пропуска "Каменный Лог" принимала транспорт частично и оформляла в ручном режиме.
При этом оформление легкового транспорта и автобусов осуществлялось в штатном режиме, подчеркивали в таможкомитете.
В настоящее время из-за решений Вильнюса на белорусско-литовский границе работают лишь два пункта пропуска из шести.