Литва возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией - 26.01.2026
https://1prime.ru/20260126/litva-866899584.html
Литва возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией
Литва возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией - 26.01.2026, ПРАЙМ
Литва возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией
Литва в полном объеме возобновила пропуск грузового автотранспорта через границу с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет. | 26.01.2026, ПРАЙМ
МИНСК, 26 янв – ПРАЙМ. Литва в полном объеме возобновила пропуск грузового автотранспорта через границу с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет. "Литовские контрольные службы возобновили в полном объеме оформление грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Утром 24 января в литовских пунктах пропуска возникли проблемы с функционированием таможенных информационных систем. Таможенный комитет Белоруссии сообщал, что грузовые транспортные средства, следующие через белорусский пункт пропуска "Каменный Лог", в сопредельном литовском вообще не оформлялись. В воскресенье белорусский таможкомитет сообщал, что из пункта пропуска "Бенякони" литовская сторона не пропускала фуры, а из пункта пропуска "Каменный Лог" принимала транспорт частично и оформляла в ручном режиме. При этом оформление легкового транспорта и автобусов осуществлялось в штатном режиме, подчеркивали в таможкомитете. В настоящее время из-за решений Вильнюса на белорусско-литовский границе работают лишь два пункта пропуска из шести.
08:25 26.01.2026
 
Литва возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией

Литва в полном объеме возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией

© РИА Новости . Виктор Толочко
Российские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Толочко
МИНСК, 26 янв – ПРАЙМ. Литва в полном объеме возобновила пропуск грузового автотранспорта через границу с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.
"Литовские контрольные службы возобновили в полном объеме оформление грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В Литве сделали новое заявление о блокаде Калининграда
18 января, 05:36
Утром 24 января в литовских пунктах пропуска возникли проблемы с функционированием таможенных информационных систем. Таможенный комитет Белоруссии сообщал, что грузовые транспортные средства, следующие через белорусский пункт пропуска "Каменный Лог", в сопредельном литовском вообще не оформлялись. В воскресенье белорусский таможкомитет сообщал, что из пункта пропуска "Бенякони" литовская сторона не пропускала фуры, а из пункта пропуска "Каменный Лог" принимала транспорт частично и оформляла в ручном режиме.
При этом оформление легкового транспорта и автобусов осуществлялось в штатном режиме, подчеркивали в таможкомитете.
В настоящее время из-за решений Вильнюса на белорусско-литовский границе работают лишь два пункта пропуска из шести.
 
